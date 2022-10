Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, seguirá recluida en el penal femenil número 16 de Morelos. Un tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimoctavo circuito, con residencia en Morelos, le negó un amparo contra la sentencia de la magistrada Silvia Carrasco Corona, quien en febrero pasado rechazó modificar a la pareja del capo la medida cautelar de prisión y llevar el proceso en libertad.

De tal manera, el Tribunal Colegio ratificó la prisión preventiva justificada contra Rosalinda, también llamada “La Jefa”, detenida en noviembre del año pasado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones apuntan que González Valencia se le relaciona con la operación financiera ilícita del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"La Jefa" es considerada la principal operadora del CJNG fue recluida en el penal femenil número 16 de Morelos en Coatlán del Río, Morelos, para ser puesta a disposición de las autoridades judiciales. De acuerdo con reportes periodísticos, la sesión fue resuelta el pasado 6 de octubre, fecha en la que autoridades que revisaron la sentencia aprobaron por unanimidad que se proteger o amaprar a González Valencia

Previamente, los juzgadores han aceptado que la esposa del Mencho representa un alto riesgo de fuga, sin embargo, la defensa argumenta que no puede huir debido a que padece glorumeronefritis con depósitos de inmunocomplejo anca, una enfermedad que afectó su riñón.

En el revés judicial de julio pasado, la magistrada argumentó que los padecimientos médicos de la Jefa ya fueron analizados. Por ello fue reconocido que se trata de un padecimiento grave, pero no terminal. Además, no se ha logrado demostrar que Rosalinda González Valencia ya no podrá sustraerse de la justicia.

Según la Resolución de Carrasco Corona, la acusada ya gozó de haber librado la prisión preventiva luego de que en 2018 pagó una garantía de 1 millón 581 mil 31 pesos, pese a que fue vinculada a proceso por el mismo delito de lavado de dinero. Sin embargo, no cumplió con la condición de presentarse cada dos semanas para firmar en la Unidad de Medidas Cautelares. De ahí que se le declaró prófuga de la justicia.

