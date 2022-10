Hoy no circula 19 de octubre: qué autos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Se acerca el tercer día de la semana y entramos a la última mitad del mes de octubre. Así también el programa Hoy No Circula, el cual se aplicará sin variantes para este miércoles 19 de octubre desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 19 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 19 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

F1 dejará derrama económica de más de 15 mil millones de pesos en la CDMX

La Secretaría de Desarrollo Económico capitalino (Sedeco) informó que el Gran Premio de la Ciudad de México 2022 de la Fórmula 1, a celebrarse los próximos días 28, 29 y 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejará una derrama económica de 15 mil 536 millones 705 mil pesos para la CDMX, entre el boletaje y consumo de los visitantes durante los tres días que se celebrará la fiesta automotriz.

Fadlala Akabani Hneide, titular de la Sedeco, enfatizó que la CDMX se sigue posicionando como una de las sedes más importantes para los eventos destacados a nivel mundial, además señaló que este año la F1 contribuye a consolidar la recuperación económica, gracias a las actividades comerciales que operarán al 100 por ciento, con un aforo completo.

