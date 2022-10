Sismo de 5.0 se registra al suroeste de Guerrero: no ameritó alerta sísmica

Un sismo con magnitud preliminar de 5.0 grados se registró a las 18:28 horas de esta tarde a 23 kilómetros al suroeste de Ometepec en el estado de Guerrero. El movimiento telúrico no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos, explicó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se informó que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 5.1, aunque minutos más tarde ajustó la cifra a 4.5 grados y posteriormente hizo una actualización a 5.0.

Usuarios de redes sociales comentaron que el temblor se pudo percibir en algunas alcaldías de la Ciudad de México, sin embargo, la magnitud no ameritó la activación de la alerta en ninguna ciudad.

No hay alerta de tsunami

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que durante las evaluaciones preliminares en la zona no se reportan afectaciones, sin embargo, se mantiene el monitoreo. Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) señaló que después del sismo en Guerrero no se esperan variaciones en el nivel del mar que pudieran derivar en un tsunami.

“Con base a las características y localización del sismo, no se espera la generación de variaciones en el nivel del mar”, detalló el Centro a través de comunicado.

Google: Así puedes habilitar la alerta sísmica en tu celular

Es muy importante que tomes en cuenta que los terremotos son eventos que no se puede predecir, sin embargo, si se puede conocer su llegada hasta 50 segundos antes de una fuerte sacudida, pues existen herramientas como la alerta sísmica que nos ayudan a ponernos a salvo.

Afortunadamente, es herramienta se encuentra disponible varios estados de la república, la cual es proporcionada por altavoces colocados por los gobiernos locales. Aunque hay que destacar que los celulares de sistema operativo Android también ofrecen la posibilidad de habilitarla.

¿Cómo habilitar la alerta sísmica móvil en tu Android?

Habilitar la alerta sísmica en tu Android es una acción muy sencilla, pues lo que tienes que hacer es dirigirte a la opción, ajustes o configuración y dar clic en el apartado de seguridad y emergencia del celular.

En esta opción encontrarás la opción “alertas de emergencia inalámbricas” y dar clic en ella, con lo cual concederás el permiso de activar no solamente la alerta sísmica, sino también alertas de otro tipo de fenómenos naturales.

Así se visualizan las alertas de emergencia inalámbricas

Recuerda que en el mercado existen otras opciones para tener en tu celular la alarma sísmica, como lo son Sismo Detector, Sky Alert, entre otras. La app más utilizada es esta última, la cual te ofrece en su versión gratuita una alerta con intensidad de un sismo detectado, así como el tiempo estimado de arribo de un sismo para la opción de pago.

