Guerrero: llegan 204 militares más del Ejército y la Guardia Nacional a Acapulco

Al menos 204 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) llegaron a Acapulco, Guerrero, para reforzar la seguridad en colonias de la periferia y centro de la ciudad turística.

En total son 175 militares y 29 de la GN los que realizarán recorridos por las calles y avenidas del puerto, que es azotado por la violencia generada por la disputa de tres grupos delictivos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

El nuevo grupo militar se suma a los 840 efectivos que actualmente hay desplegados en el municipio, desde noviembre de 2021, como parte del plan Santa Lucía y Fuerza de Tarea Regional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Vamos a llegar a todos los lugares, sean -las zonas- rurales o en la parte urbana” del municipio, dijo el comandante del 56 Batallón de Infantería, Diego Antonio Chávez.

Permanecerán 5 días

El también Coronel de Infantería precisó que los elementos permanecerán durante cinco días en la ciudad, y se concentrarán principalmente en las colonias con altos índices de violencia como la Progreso, Alta Progreso, La Mica, La Mira y la Emiliano Zapata.

Realizarán recorridos por las calles y avenidas del puerto Foto: Especial

El mando militar enfatizó que la responsabilidad de brindar seguridad en la ciudad es el Gobierno municipal y el Estado, por lo que “no venimos a sustituir a nadie”.

En total suman mil 444 militares. El nuevo blindaje llega después de que diez personas fueron asesinadas, y cuatro más resultaron heridas en distintos ataques armados registrados durante el fin de semana pasado en el municipio, a pesar de la vigilancia que ya existe en el puerto.

Inseguridad

Tras la ola de violencia, la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez declaró que la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz le pidió no hablar sobre la inseguridad en la ciudad.

“Son temas que finalmente tiene que investigar la Fiscalía, a mí me rebasa. Hay temas que no puedo decir, vengo de la Mesa de Coordinación, ahí se dan los pormenores, y la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar”, dijo.

E insistió en que la mesa para la Construcción de Paz en la que se analizan los hechos delictivos en la entidad y participa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como el Secretario de Seguridad Pública, Evelio Gómez Méndez y mandos militares del Ejército y la Marina se le dijo: “la regla es, usted no hable de más”.

