Hoy no circula 14 de octubre: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El fin de semana está a unas horas de llegar por lo que el aforo de autos por las calles se incrementará. Pero el programa Hoy No Circula se aplicará si variantes para este viernes 14 de octubre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas del organismo.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 14 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2, con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 14 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Central de Abasto anuncia que habrá 4 mil corredores en su Carrera de aniversario

En conmemoración a los 40 años ininterrumpidos al servicio de la Central de Abasto (CEDA) en la Ciudad de México, se llevará a cabo su primera carrera, donde se destacó que participarán 4 mil corredores que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de octubre a las 7:00 horas, el cual iniciará en la alcaldía Iztapalapa y terminará al interior de la Central de Abasto.

La ruta de la carrera comenzada en el Corredor Aldama a la altura de la Alcaldía Iztapalapa, pasará por las calles de 5 de Mayo, Culturas Prehispánicas y Río Churubusco hasta llegar a la entrada de la Central de Abasto, donde concluirán los participantes de los 3 kilómetros; la carrera de 9 kilómetros continuará y terminará al interior de la CEDA.

