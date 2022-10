Hoy no circula 13 de octubre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

La antesala del fin de semana se asoma y el día pago para muchos también, pero lo que continúa es la aplicación del programa Hoy No Circula, que se implementará sin variaciones para este jueves 13 de octubre en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). El horario de aplicación del Hoy No Circula será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifica la autoridad en sus normativas

¿Qué vehículos no circulan este jueves 13 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 13 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

