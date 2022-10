Un estudio reveló que 7 de cada 10 mexicanos padecen estrés elevado en su trabajo

En México, 7 de cada 10 personas que cuentan con un empleo padecen de “estrés elevado todos los días”, situación que ha derivado en la presencia de enfermedades físicas como la diabetes y padecimientos cardiovasculares, afirma Cuéntame, startup que impulsa la salud mental de los colaboradores a nivel Latinoamérica.

De acuerdo con estadísticas recabadas por la firma, por ello urge cuidar la salud mental de los colaboradores en las empresas, pues los trastornos psicológicos como la depresión y ansiedad (antes de la pandemia por Covid-19), ya costaban a la economía mundial cerca de 1 billón de dólares por pérdida de productividad.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental

En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, y que este año tiene el lema: “Que la salud mental de todos sea una prioridad mundial”, la cofundadora y CEO de Cuéntame, Regina Athié, señaló que “es vital mejorar el bienestar mental de los colaboradores en las empresas, pues cada dólar invertido en tratamientos para la depresión y ansiedad rinde hasta 400%, es decir, tiene un impacto de 4 dólares en la mejora de la salud y la capacidad laboral”.

El tema es relevante, pues datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguran que cerca de dos millones de personas mueren cada año por causas relacionadas a su actividad laboral y un tercio de los trastornos ocupacionales se debe a las largas jornadas de trabajo, de acuerdo con el documento “The Good Work Framework” del Foro Económico Mundial (FMI).

"Cuéntame" propone 3 acciones para combatir el estrés laboral

Procurar e impulsar la salud mental en las organizaciones es uno de los grandes retos en México y Latinoamérica, por ello, Cuéntame comparte tres acciones clave, que se identificaron a partir de la interactividad de 9 mil usuarios activos en su plataforma, para que cualquier organización las use para crear estrategias de bienestar mental sostenibles y escalables.

1. Personalización. “Cada cabeza es un mundo”: Sugiere que se deben emplear rutas de bienestar personalizadas enfocadas en el manejo del estrés que le permitan al colaborador recibir atención de expertos en terapia psicológica, pues las estrategias para el personal administrativo, líderes y perfiles masivos no son las mismas que se implementan con un individuo que labora en un punto de venta de manera presencial o un operario en una fábrica.

2. Comunidad. “Somos parte de un todo”: Se deben crear espacios seguros, y de contención profesional, y una comunidad que tiene como objetivo acercar a las personas, a través de temas con los que se identifiquen, por ejemplo: working moms, vida fitness o alimentación, para proporcionarles un espacio con herramientas concretas, como: seguimiento individualizado, foros de debate, actividades reflexivas, espacios para testimonios, entre otros.

3. Medición de efectividad y ROI. “Lo que no se mide no se puede mejorar”: Crear medidas o políticas que ayuden a reducir la depresión, niveles de ansiedad, percepción de control sobre el trabajo, calidad de relaciones interpersonales, calidad de sueño, etc.

Para posteriormente lograr una mayor productividad y motivación en áreas de trabajo y dar accesibilidad a una solución de salud mental, midiendo el alcance mediante datos demográficos como localidad, área, edad y género, pero cuidando la confidencialidad de los colaboradores.

Regina Athié destacó que “con nuestras acciones buscamos reducir la rotación por burnout, aumentar el engagement en los lugares de trabajo e impulsar una cultura de bienestar que inspire y motive a las personas en sus respectivas empresas, al cuidar de ellos y sus familias; sin embargo, nuestra visión a largo plazo es pasar de un modelo reactivo a uno preventivo”.

SEGUIR LEYENDO:

México, entre los países con más horas de trabajo y menos días de descanso

Michoacán, entre los cinco estados con más población en depresión y ansiedad

Estrés laboral, uno de los factores para presentar brotes de dermatitis atópica

DME