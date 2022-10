Sheinbaum descarta que la oposición gobierne la capital: “La CDMX es de derechos no de derecha"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición no podrá llegar a gobernar la capital de la República Mexicana, debido a que los capitalinos serán los que le cierren el paso.

“No, no, no. Esta es una ciudad progresista de derechos, no de derecha; es una Ciudad de Derechos, no de derecha”, destacó al pie del Monumento a la Revolución durante la entrega de la nueva flota de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Al ser cuestionada sobre el deseo de los alcaldes provenientes de partidos contrarios a Morena por ser sus sucesores, la líder de la capital se negó a responder y aseguró que no tenía comentarios al respecto de estas aspiraciones en torno a los comicios de 2024.

Sin embargo, cuando se insistió para obtener una postura sobre la posibilidad de que políticos emanados de partidos como el PRI, el PAN y el PRD lleguen a liderar la CDMX, dijo que no era posible.

Aseguró que la izquierda seguirá al mando de la ciudadanía.

UNID@S es un esfuerzo conservador, asegura

Por otra parte sobre el nuevo movimiento llamado “UNID@S” impulsado por Claudio X. González, Sheinbaum Pardo destacó que “ya no fueron por México”. Expuso que “cada vez se hace más conservador el grupo conservador, porque es justamente el lenguaje”.

Refirió que “en realidad, no tienen proyecto, no tienen ideología, no tienen propuestas para el país; lo que tienen es que están contra el Presidente de la República, eso es lo que los une”.

“En algún momento hasta hablaron de que eran de izquierda, que ahora ya se movieron ¿no?, dependiendo de las circunstancias. Por eso digo que ya fue por México”, concluyó.

