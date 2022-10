Saskia Niño de Rivera presenta su nuevo libro "Maldita entre todas las mujeres"

Como activista, uno de los valores que rigen el deber de Saskia Niño de Rivera es el género, por lo que escribió “Maldita entre todas las mujeres”, su más reciente obra en la que aborda el tema del feminicidio: “Creo que hay muchos delitos y el asesinato de mujeres en este país, en general, es un problema terrible”, dijo Niño de Rivera en entrevista con Mente Mujer.

“Este libro lo escribí el año pasado y a principios de este año”, explicó la escritora de esta obra que forma parte de una trilogía: “El primero fue ‘El infierno tan temido’”, en el que Saskia aborda el tema del secuestro en México, desde la perspectiva de los agresores y de las víctimas.

En ‘Maldita entre todas las mujeres’ la autora hizo lo mismo, tomó los testimonios de feminicidas y de víctimas indirectas del delito. Ver las dos caras de la moneda (no sólo en este, sino también en otros de sus libros), ha hecho que la gente ubique a Saskia como “la que defiende las cárceles […], determinándome como defensora de criminales y es un error. Creo que esa es la parte más compleja de escribir este libro. Sin duda, mi enfoque es hacia el debido proceso, hacia la dignificación carcelaria y la prevención del delito”, explicó la autora pues, a través de estos acercamientos “podemos sacar muchísima información de inteligencia para prevenir e incluso erradicar este delito”.

La historia de Laura, quien perdió a su hija Fátima víctima de este delito, o de Arturo, quien tuvo que vivir la indiferencia de las autoridades tras enterarse que su mamá había sido asesinada, son sólo dos de los casos que se pueden leer en este libro, y que dejan al descubierto la revictimización en nuestro sistema de justicia, hasta el punto de que “te hace dudar si la peor parte de la pesadilla es el propio asesinato”, enfatizó Saskia.

“Es un libro crudo, pero porque es necesario, porque no podemos olvidar los nombres, no podemos olvidar sus historias y no podemos dejar de indignarnos por la violencia que está en este país”, finalizó la escritora.

600 NOMBRES DE MUJERES VIENEN IMPRESOS EN LAS ÚLTIMAS PÁGINAS DEL LIBRO.

Ésta es la cuarta obra de la activista y forma parte de una trilogía.

“México se ha vuelto un país de cifras, en donde decimos, con la mano en la cintura ‘Once mujeres son asesinadas todos los días’, pero ¿quiénes son?, ¿cuáles son sus nombres?”. Saskia Niño de Rivera. Cofundadora de Reinserta.

