¡Más que simples huevos! Campesinos generan biogás con heces de gallina en el Edomex

Cada tercer día, la familia Salinas Castillo, dedicada a la agricultura, debe trasladarse a su gallinero, instalado a unos metros de su casa, para recoger las heces de sus aves, conocido como gallinaza, ponerlas en un contenedor con agua y así tener biogás para cocinar alimentos y bañarse.

Ellos son originarios de Otzolotepec, en Edomex, y tienen instalada una tecnología a base de un reactor, biodigestor, que debe alimentarse constantemente con el excremento de las gallinas, el único en el país que funciona así, pues el resto lo hace con heces de bovino y porcino.

La energía generada es conocida como biogás, pero a su vez también se produce biofertilizante, que ya ha sido probado generando beneficios a cultivos y plantas para su crecimiento.

Recogen la gallinaza para después procesarla foto: Especial

El gallinero, de apenas tres metros por dos, es el sustento familiar, pues un centenar de aves producen huevo, y Francisco Salinas, padre del hogar, es el encargado de atenderlo y recoger la gallinaza con una pala y así garantizar que no se queden sin biogás.

“Aquí recolectamos la gallinaza, que es lo que utilizamos para alimentar el biodigestor, lo hacemos cada tercer día, le echamos cuatro cubetas de gallinaza y tres de agua…. A lo mucho me lleva dos horas alimentarlo y eso estoy exagerando”, expresó.

Sistema sustentable

Admite que con este sistema se abarató el consumo de gas, pues de gastar más de 500 pesos mensuales, ahora esa misma cantidad se invierte cada tres meses. Aunado a que ya no tienen el problema del olor del excremento de las aves.

“Ha sido redituable, porque nosotros anteriormente la gallinaza no teníamos dónde depositarla… y producimos el gas para la casa y el biol”, mencionó.

Sara Castillo, esposa de Francisco, en un inicio se mostró escéptica del sistema, aunque desde su cocina muestra que el biogás les ha sido funcional, no solo económicamente, sino a su salud, pues ya no tiene que prender leña y con ello no tiene afectación a ojos y pulmones.

Ella cuenta con dos sitios para cocinar, uno donde sacrifica a las gallinas y otro para los demás alimentos.

“Nos rinden tres o cuatro horas, según el uso diario y eso alcanza para hacer el desayuno, la comida y cena. La flama es muy grande, también utilizamos para calentar el agua”, compartió.

El sistema es redituable para la familia Salinas Foto: Especial

Producen biofertilizante

La madre de familia también destaca que con el sistema producen biofertilizante que utilizan para cultivos y sus plantas, el cual hace que tengan un crecimiento distinto a otros productos químicos, y esté fortalecida y nutrida contra distintas plagas.

Alicia Cuevas, gerente del Sistema.bio, detalló que en el país se han instalado cerca de cinco mil sistemas, 25 por ciento en la zona centro, aunque internacionalmente ascienden a 30 mil.

Destacó que la tecnología prefabricada ayuda a los pequeños productores a abatir la pobreza, el cambio climático y la seguridad alimentaria, a partir de que sean más productivos, eficientes y sustentables

Indicó que el sistema transforma la materia orgánica en energía renovable y limpia, como lo es el biogás y el fertilizante; además que se capta los gases como metano y C02.

SIGUE LEYENDO

La nueva sede del Banco de Alimentos de Guadalajara iniciaría funciones en marzo

Scouts de Chiapas lanzan iniciativa “Compartiendo alimentos” para dar alivio en hospitales del estado

Kigüi, la app para ahorrar hasta 60% en los alimentos

DRV