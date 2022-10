Claudia Anaya advierte riesgos en el acuerdo de seguridad entre EU y Zacatecas

Claudia Anaya, senadora del PRI, llamó al gobernador David Monreal para que dé a conocer el acuerdo de seguridad que anunció entre autoridades de Estados Unidos y la administración de Zacatecas.

“Es importante que ese convenio se dé a conocer para que no haya malos entendidos”, en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.

La legisladora señaló que no ve un problema este tipo de acciones. De hecho, recordó que desde hace muchos años ha habido acuerdos para capacitar a los elementos policiacos del estado por parte de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, advirtió que las tareas operativas de la DEA y el FBI pueden vulnerar la soberanía del país. Explicó que por ello debe de haber un documento marco para fijar los límites y parámetros de estas actividades extranjeras en México.

“No hay un convenio de colaboración que esté disponible a la población”, lamentó e invitó al gobierno de Monreal a dar a conocer este acuerdo para “evitar suspicacias”.

Monreal se reunió con Salazar

La semana pasada, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunieron para llegar a acuerdos en materia de seguridad y economía.

“Abrió la puerta para decir: cómo trabajamos juntos, y por eso le doy las gracias David. Zacatecas será una prioridad para nosotros”, expresó el diplomático estadounidense en conferencia de prensa.

Indicó que permitirá que dicha cooperación continúe durante los años que le restan al mandato del gobernador. Señaló que se conformará una agenda conjunta de temas de interés bilateral.

Salazar señaló que se conformará una agenda conjunta de temas de interés bilateral (Foto: Twitter/ @USAmbMex)

Los detalles del acuerdo

En su intervención, el mandatario zacatecano anotó que los acuerdos que se alcanzaron durante la reunión fueron para robustecer las acciones que ya realiza en la entidad en materia de capacitación policial, inteligencia, desarrollo tecnológico y fortalecimiento penitenciario y de administración de justicia.

“Estoy convencido de que lo más importante es esta comunión y, a través del tiempo, lo vamos a demostrar. Quiero reconocer el compromiso y la sensibilidad del embajador y al gobierno de Estados Unidos esta actitud de colaboración y coordinación para beneficio de nuestros pueblos”, manifestó.

Exigen aclarar el acuerdo

Legisladores de Morena, del PRI y del PRD demandaron al gobernador Monreal que informe a qué acuerdo llegó con el embajador Salazar, en materia de seguridad pública. Esto porque trasciende que se autorizó la entrada al país de agentes extranjeros al estado.

Expresaron que, si bien los gobiernos estatales son autónomos, no pueden tomar decisiones que lesionen la soberanía nacional, como es autorizar la presencia de agentes extranjeros en su territorio.

Legisladores demandaron al gobernador que informe a qué acuerdo llegó con el embajador (Foto: Especial)

AMLO: es inválido el acuerdo

El acuerdo en materia de seguridad entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el gobierno de Zacatecas, alcanzado el fin de semana, es inválido por la Constitución, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa matutina.

El mandatario afirmó que según el Artículo 117 constitucional "los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras".

Desde Palacio Nacional, el presidente aclaró que ese acuerdo no se trataba de una injerencia, porque no está firmado ni aceptado por las partes, entonces no es un hecho.

"No vamos a pelearnos. A veces no se conocen bien las leyes o como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso, para nada, quedan esas inercias", expuso AMLO.

Eel presidente aclaró que ese acuerdo no se trataba de una injerencia, porque no está firmado ni aceptado (Foto: Presidencia)

No es la primera reunión por seguridad

Esta no es la primera reunión para “recuperar la paz” en la entidad. A finales de septiembre, ante una oleada de violencia en Zacatecas, José Aciano Medrano Orona, subsecretario de Seguridad Pública, condenó los hechos que afectan el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

El funcionario federal dejó en claro que los policías no están solos, por lo que se ha instruido por parte del ejecutivo atender y apoyar a las familias sin descuidar la seguridad de la ciudadanía.

Mediante una publicación en redes sociales, dio a conocer sobre la reunión que sostuvo el gobernador Monreal Ávila con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Mencionó que la reunión que tuvieron fue para tratar temas en materia de seguridad debido a los hechos ocurridos en el municipio de Calera.

Monreal sostuvo una reunión con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López (Foto: Especial)

AMLO reforzó plan de seguridad

A inicios de septiembre, luego de hechos violentos suscitados en el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se trabajará para garantizar la paz, por lo que se reforzará el plan de seguridad.

Tras encabezar la reunión matutina del gabinete de seguridad en las instalaciones de la 11 Zona Militar, destacó que la inversión en programas sociales en la entidad de siete mil millones de pesos para atender las causas que originan la violencia.

“Necesitamos reforzar este plan de apoyo a Zacatecas hasta que se consiga vivir en paz y tranquilidad vivir libre de miedos y temores conseguir la paz y lo estamos logrando y repito, estamos muy agradecidos con el gobernador David Monreal Que es nuestro compañero” subrayó.

AMLO destacó que se trabajará para garantizar la paz, por lo que se reforzará el plan de seguridad (Foto: Presidencia)

¿De dónde viene la violencia?

En esa conferencia, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), atribuyó los hechos violentos registrados en la entidad a la disputa de grupos criminales que quieren el control por la facilidad para conectarse con otros estados, principalmente del norte del país.

“El estado de Zacatecas tiene una ubicación sumamente estratégica en la cuestión de comunicaciones, es un nudo de comunicaciones, es un lugar donde confluyen las carreteras que pueden dirigirse a diferentes partes de nuestro país, principalmente hacia el norte”, explicó.

Refirió que los municipios con mayor incidencia delictiva, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas “precisamente, son los lugares donde están los nudos de comunicaciones, es esta conjunción de una serie de carreteras”. Por ello, destacó, para los grupos criminales tener presencia en estas áreas les permite tener el trasiego de droga.

El estado de Zacatecas tiene una ubicación sumamente estratégica en la cuestión de comunicaciones, expresó Cresencio Sandoval (Foto: Cuartoscuro)

Con información de Noemí Gutiérrez, Misael Zavala, y Estefanía Herrera.

