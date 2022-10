AMLO: es inválido el acuerdo de seguridad entre EU y Zacatecas

El acuerdo en materia de seguridad entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el gobierno de Zacatecas, alcanzado el fin de semana, es inválido por la Constitución, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa matutina.

El mandatario afirmó que según el Artículo 117 constitucional "los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras".

Desde Palacio Nacional, el presidente aclaró que ese acuerdo no se trataba de una injerencia, porque no está firmado ni aceptado por las partes, entonces no es un hecho.

"No vamos a pelearnos. A veces no se conocen bien las leyes o como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso, para nada, quedan esas inercias", expuso AMLO.

AMLO pide que el asunto no crezca

López Obrador pidió que ese asunto no se haga grande, ya que únicamente fue un pronunciamiento entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

El gobernador David Monreal dio un pronunciamiento sobre la seguridad. Foto: Archivo

Incluso, López Obrador afirmó que el gobierno de México tiene confianza en el embajador Ken Salazar. "Pero es parte de lo mismo, es la temporada y entonces se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos que estos hechos ayudan a ir transmitiendo información y todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes", sostuvo.

Y reiteró que le tiene confianza a Ken Salazar, que está visitando los Estados de México y hay buena relación con Estados Unidos.

Y recordó que cuando Estados Unidos se detuvo al general Salvador Cienfuegos, se estaba en la vísperas de las elecciones en Estados Unidos y el gobierno mexicano cuidó no responder públicamente para no meterse ni a favor ni en contra, por lo que se expresó la inconformidad pero con la sutileza que requería la circunstancia.

