No endeduar al estado, apoyo a la UAS y no despedir trabajadores de Salud, compromisos del gobierno para 2022

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que tal como se había comprometido, los créditos bancarios de corto plazo contratados para cumplir con los compromisos de cierre de año, como fueron el pago de aguinaldos y las dos quincenas de los trabajadores estatales, se liquidaron el día 28 de diciembre, por lo que empezó el año sin deudas, y reiteró su compromiso de no endeudar al Estado.

Durante la realización de su primera Conferencia Semanera, el gobernador Rocha se hizo acompañar por el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien hizo un explicación detallada de los créditos por mil 500 millones de pesos, que ya fueron liquidados totalmente el 28 de diciembre, con los recursos que llegaron un día antes, el lunes 27, de parte de la Federación, como era el compromiso.

“En primer lugar, vamos a endeudar al Estado cuando haya necesidad de resolver de manera urgente las cosas como lo hicimos en diciembre; no teníamos dinero para pagarles las nóminas y el aguinaldo a los trabajadores, lo teníamos que hacer, pero sólo créditos contingentes, sólo para resolver, no vamos a endeudar al Estado, no lo vamos a endeudar”, aclaró el gobernador Rocha.

El secretario de Administración y Finanzas explicó que debido a que se contrataron con las tasas de interés más bajas, de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más .25, .30 y .44 puntos, finalmente se pagaron 3 millones 340 mil pesos de intereses, pues sólo se utilizaron 15 y 14 días los cuatro créditos contratados a inicios de diciembre.

Entre los compromisos del gobierno, destacó el funcionario, están el de la educación por lo que, mediante gestiones realizadas por el mandatario estatal, se obtuvieron recursos extraordinarios de la Federación para la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el orden de los 275 millones de pesos, en esquema de pari passu con el Gobierno del Estado, es decir, con el compromiso del estado de aportar igual cantidad para totalizar 550 millones de pesos; recursos que se entregarán a la Universidad para el pago pendiente del bono por jubilación de sus trabajadores, y también para abatir el rezago financiero que arrastra desde hace varios años.

Otro de los compromisos de su gobierno, dijo el gobernador Rocha, es con el sector salud por lo que desmintió que se haya dado instrucción de rescindir el contrato a los trabajadores eventuales del Hospital General de Culiacán, a quienes se les contrató para apoyar en la atención de la pandemia del COVID, y que al finalizar diciembre les habían notificado su cese de parte de la dirección del Hospital, por lo que dicho personal, se mantendrá en sus plazas por el tiempo que sea necesario su servicio.

