SEP: ¿Qué pasa si no llevo a mi hijo a la escuela en enero; son obligatorias las clases presenciales?

Este lunes 3 de enero se lleva a cabo el regreso a clases presenciales en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras un periodo de 10 días de descanso por vacaciones de invierno; de acuerdo con el calendario escolar el próximo día de descanso será en el mes de febrero cuando se realice la celebración del Día de la Constitución.

Desde las ocho de la mañana de este lunes alumnos de preescolar, primaria y secundaria volvieron a los salones por lo que se les vio arribar a las escuelas de la Ciudad de México, donde desde el pasado 30 de agosto se llevan a cabo clases presenciales; aunque se ha reportado un aumento en contagios por Covid-19, autoridades de la SEP indicaron que se llevaría a cabo la vuelta a las aulas.

A pesar del incremento de contagios impulsado por la variante Ómicron, la SEP reiteró que reanudaría las clases presenciales para 24.6 millones de estudiantes en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, por lo que se les vio arribar a planteles escolares este lunes.

¿Es obligatorio el regreso a clases presenciales en enero?

De acuerdo con lo informado por la SEP, desde el pasado 30 de agosto, cuando inició el ciclo escolar 2021-2022 las clases serían presenciales, sin embargo no se consideró que fueran obligatorias, pues las autoridades de salud y estatales dejaron a cargo de los padres de familia la decisión de llevar o no a sus hijos a la escuela.

La SEP confirmó que de esa fecha y hasta antes de las vacaciones de invierno habían regresado a los salones más de 23 millones de alumnos de los niveles básicos, por lo que se hizo un llamado para que los padres y tutores llevaran a los faltantes, pues se consideró que no había riesgo de contagios de Covid-19 ni con la variante Ómicron.

El regreso a clases presenciales en las escuelas de la SEP se ha convertido en un tema que causa mucha confusión entre los padres de familia, pues se han dicho muchas fechas como obligatorias para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria vuelvan a los salones a retomar sus actividades educativas.

Al respecto la SEP y el presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho un llamado a papás y mamás para que lleven a sus hijos de vuelta a las escuelas, pues afirman que es tiempo de retomar, incluso ha dicho AMLO que si las plazas comerciales ya están abiertas, por qué no las escuelas.

Además ha insistido en que la escuela es el pilar de la educación, por lo que es necesario que todos los niños y niñas en edad educativa vuelvan a las clases presenciales para que no tengan problemas con el desarrollo de sus capacidades socioemocionales; al respecto se han dado varias fechas como obligatorias para volver a los salones.

Hasta el momento no hay una fecha obligatoria, pues tanto la titular de la SEP, Delfina Gómez, como el presidente López Obrador han dicho que la decisión final de llevar a los niños a la escuelas es de los padres de familia y no se les puede obligar a llevarlos ni imponerles una sanción en caso de no hacerlo, por lo que permanece vigente el programa Aprende en Casa, mediante el cual continúa la educación a distancia.

¿Qué pasa si no quiero llevar a mis hijos la escuela?

Los alumnos que no se incorporen a clases presenciales deberán ser inscritos a un programa de renivelación, el cual funcionará conforme las normas de control escolar que emita la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios, y que tendrá por objeto valorar los conocimientos del educando durante todo el periodo que se abstuvo de asistir a clase presencial, para que a su regreso al ciclo escolar que corresponda, sea incorporado al nivel o grado pertinente conforme a sus conocimientos y aprendizajes obtenidos.

Los estudiantes deberán estar inscritos en una escuela y habrían de manifestar por escrito que es su plena voluntad dejar de asistir a clases presenciales De acuerdo con el comunicado emitido por la SEP, en ningún caso se frenará el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica de las y los alumnos que cursan el ciclo escolar 2021-2022.

