Es “insostenible” el modelo eléctrico que dejó Peña Nieto: Carlos Morales

Al celebrarse el séptimo Foro de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que confrontó a diputados y a expertos, este miércoles el director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Morales Mar, aseguró que el actual modelo del sistema eléctrico que dejó con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto “es insostenible y es inviable, es desordenada, y no hay manera de llegar a una condición de crecimiento equilibrado del sistema eléctrico nacional”.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario advirtió que está en riesgo el sistema eléctrico nacional al estar manejado bajo un modelo de intereses económicos y no de la ciudadanía.

“La Reforma Energética del 2013 es insostenible y además es desordenada, vulnera al sistema eléctrico nacional, alta concentración nodal de centrales eléctricas renovables, incremento de estados operativos de alerta, saturación regional de líneas de alta tensión, sobreoferta de capacidad de permisos otorgados sin planeación, imposición legal y regulatoria, proteger la simulación de sociedades de autoabastecimiento, permite a los pie’s tener excedentes para auto abasto y mercado, privilegia la rentabilidad sobre la confiabilidad del CEN, diseño marginal para capacidad de despacho con utilidades para los generadores privados, en fin, aquí parece que el único sistema de competencia es ver quién gana más dinero”, dijo.

El tema del foro fue el “Sistema eléctrico, seguridad energética y seguridad nacional”. También participó el ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener) entre 2017 y 2018, Fernando Zendejas Reyes, para hablar en contra de la iniciativa; defendió la reforma eléctrica del presidente Peña Nieto al resaltar que la misma creó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Además, rechazó el discurso del Ejecutivo federal y del partido de Morena que apuntan que la iniciativa de reforma de AMLO es comparable con la ex presidentes como Lázaro Cárdenas y López Mateos, pues dijo que las anteriores no contemplaban cancelar permisos y contratos a los privados sin indemnizaciones.

“Es mentira. Esta reforma más bien se parece a la de Luis Echeverría, no al de Lárazo Cárdenas y no al de López Mateos. En 1992 surgen estos modelos que tanto les molestan del autoabastecimiento y la producción independiente de energía. No son de la reforma del 2013, son de la reforma del 92”, dijo.

Al terminar la primera exposición de Zendejas recibió aplausos de diputados de oposición, lo que molestó a la bancada de Morena y causó un enfrentamiento con el PRI.

¿Se vale aplaudir a los ponentes? porque no se había hecho. Y a este que ha hecho calificativos le aplauden calurosamente. Bueno, si se vale es lo que estoy preguntando”, dijo Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena.

En respuesta, el diputado priista Carlos Iriarte Mercado contestó que se aplaudió para reconocer el esfuerzo de los ponentes. “Hemos aplaudido a quienes hemos asistido regularmente a estos foros”, dijo.

Aleida Alavez Ruiz, también vicecoordinadora del grupo de Morena, pidió que “más allá de aplausos, habría que llamar a los ponentes a que se centren en el tema”, pues acusó que “nada de lo que dijo el ponente anterior se ciñe al tema”. El priista y presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

El debate continuó con presentaciones en favor y en contra de la propuesta del Ejecutivo. Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la CFE Administración.

“La planeación es una necesidad obligatoria, debe ser precisa para satisfacer la demanda al menor costo, no reñimos con eso, debe ser la solución técnica y económica más flexible en procesos de facturación. Sin embargo, la CRE, inexplicablemente otorgó permisos para la generación por más de 100 mil megawatts, cuando la demanda es de 50 mil, no lo entendemos y ahí están los permisos, algunos en proceso de interconexión, otros conectados y otros en stand by”, expuso.

También garantizó que el costo del recibo de luz para los usuarios no tendrá incrementos desmedidos, pues dijo que “por instrucción del señor presidente, nosotros tenemos que mantener la energía por debajo de la inflación, el precio de la energía por debajo de la inflación hasta que termine esta situación. Sin embargo, después de la reforma energética del 2013, sí aumentaron ustedes el 35 por ciento a las tarifas”.

Legisladores como el coordinador de los diputados perredistas, Luis Espinoza Cházaro, reprochaban que fue promesa de campaña del presidente López Obrador bajar el precio de la luz a los usuarios; mientras, la priista Blanca Alcalá se dijo preocupada de que la inflación siga en aumento, como sucedió en diciembre pasado que alcanzó un 7 por ciento, y con ello suba el costo de la luz.

“Los precios no van a bajar por decreto. Y lo hemos visto en incontables ocasiones. El presidente López Obrador ha hablado, desde la campaña, al inicio de su gobierno de que el precio de la gasolina iba a bajar y hoy lo que tenemos es una gasolina 20 o 25% más cara. No creo que, porque se diga que va a bajar el precio de la luz, esta reforma, alcance para que lo mismo ciertamente suceda”, dijo Cházaro.

En tanto, el director ejecutivo de la Iniciativa de Energía ITESM, calificó la propuesta de reforma de “oscurantista”, e ironizó que el gobierno de López Obrador está cosechando los frutos de la reforma de Peña Nieto.

“A mí siempre me da gusto ver cuando la secretaría de Energía, la secretaria (Rocío) Nahle se toma fotos, las sube a su twitter para presumir el desarrollo de nuevos proyectos, que fueron fruto de esa reforma de 2013”, señaló.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

alg

Sigue leyendo

Paralizadas las Juntas Locales de Conciliación por falta de personal y recursos en Tamaulipas

¿Por qué la periodista Lourdes Maldonado demandó al exgobernador Jaime Bonilla?; su abogado da las razones

Con las manos en la masa: Detienen a 8 jóvenes con armas de alto calibre; 3 son menores