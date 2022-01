San Luis Potosí reporta 2 mil 139 enfermos de Covid-19; nuevo récord en un día

Este domingo el Comité Estatal para la Seguridad en Salud reportó 2 mil 139 nuevos contagios al SARS-CoV-2 lo que significa un nuevo récord en una sola jornada y también ocho muertes ocasionadas por el coronavirus que implica también la tendencia al alza.

Sobre los nuevos contagios se trata de mil 216 mujeres y 923 hombres que van desde un paciente de apenas año de edad hasta otro de 95 años de edad; mil 057 tenían esquema completo de vacunación y 119 una sola dosis. El acumulado de contagios durante la pandemia llegó a 134 mil 823.

Cifras actualizadas. Foto: Especial

En cuanto a los decesos, son cinco mujeres y tres hombres de entre 38 y 85 años de edad de los cuales la mitad no estaban vacunados. El total de muertes que ha ocasionado la pandemia sube a 6 mil 044 personas.

La hospitalización también sigue en aumento al registrar este domingo 291 personas, 157 en condición y 39 con respiración mecánica que luchan por conservar la vida.

Congreso del estado pide que sesiones plenarias sean virtuales

Ante el retroceso en el semáforo epidemiológico por al repunte de casos positivos a la Covid-19 y el endurecimiento de medidas de contención para inhibir el contagio al SARS-CoV-2 en sus variantes, el Congreso del Estado gestiona un software que permitirá que las sesiones del Pleno en el segundo periodo ordinario que inicia en una semana, las y los legisladores no ocupen curules y puedan desde el confinamiento participar e incluso emitir su voto, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Luis Fernández Martínez.

Explicó que se trata de la donación de un software utilizado durante los picos de la pandemia en la Cámara de Diputados federal, el cual sería obtenido a través de un convenio de colaboración firmado entre el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso local con su símil en San Lázaro.

Fernández Martínez resaltó que además de algunos beneficios como la capacitación, con el convenio tienen posibilidad de acceder a tecnologías y han iniciado las gestiones con la Dirección de Informática para obtener el sistema con el que se intercomunican dentro del edificio de la Cámara de Diputados.

“Dentro de esta tecnología también estamos buscando, si es posible, tener acceso a manejar el software que utilizan para la realización de sesiones de carácter híbrido que se diseñó para esta pandemia, donde algunos de los diputados permanecen en el salón de Plenos y otros pudieran estar a la distancia con la posibilidad de tener acceso a todas las votaciones públicas y privadas también”, expuso.

El presidente de la Jucopo señaló que el Congreso del Estado no está en condiciones presupuestales para adquirir dichtecnología por el alto costo que implica, por lo que utilizarían el software y la licencia de San Lázaro.

“Tiene algunos candados de seguridad biométricos, no la conozco a fondo, he visto el manejo que han tenido algunos legisladores federales, pero garantiza la privacidad del voto cuando se requiere, viene muy ad hoc porque estamos viviendo una época de pandemia y queremos que el trabajo legislativo no se detenga”, detalló.

José Luis Fernández Martínez indicó que el Congreso gestiona un software que permitirá que los legisladores puedan desde el confinamiento participar e incluso emitir su voto. Foto: Especial

Sigue leyendo: