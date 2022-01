EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy jueves 20 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa Mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde este jueves sostuvo su encuentro con la prensa para abordar los temas prioritarios de la agenda nacional. Hoy se abordó como tema prioritario la seguridad nacional.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que "se están dando resultados para alcanzar cero impunidad con equipos especializados en reacción inmediata y en colaboración con las procuradurías y fiscalías de los estados. Desde el Gabinete Nacional de Seguridad".

Se incrementan cuarteles de la Guardia Nacional

Comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodriguez Bucio, destacó que durante los primeros tres años del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró alcanzar los 50 mil reclutados en la Guardia Nacional; se espera que para finales de este 2022 sean 126 mil 776 y en 2023 un poco más de 137 mil elementos.

Personal de la GN desplegados en el país. FOTO: Especial

Hasta el momento hay 220 cuarteles de la GN construidos; se encuentran en construcción 28, y está proyectado que para el final de 2023 debe haber 594 cuarteles. El titular de la Secretaria de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que el total de efectivos desplegados en el país son 59 mil 550 elementos.

Incidencia delictiva en el país

Incidencia delictiva del fueron federal. FOTO: Especial

Rosa Icela Rodríguez destacó que en relación con la incidencia delictiva del fuero federal, hubo una reducción del 22.3% desde diciembre de 2018 a la fecha; el homicidio doloso disminuyó un 4% desde el comienzo de la actual administración. Seis estados concentran el 50% de las víctimas; Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco.

En los delitos del fuero común hubo una reducción del 20.4%; en feminicidios la incidencia bajó un 7% en lo que va del actual Gobierno, la violencia familiar ha tenido una disminución del 17% en los últimos meses de 2021. El delito de secuestro ha habido una baja de 71.8% en el número de víctimas.

En cuanto al combate al huachicol, se ha pasado del robo de 74 mil barriles de combustible al día a 5 mil, lo que representó un ahorro de 187 mil 500 millones de pesos durante el actual Gobierno, destacó Rosa Icela Rodríguez. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía, informó las acciones que se han realizado en Cero Impunidad así como las recientes detenciones que se han realizado.

Disputas entre dos grupos del sindicato minero

Cuestionado acerca del tema de la mina Pasta de Conchos, el presidente señaló: "Es un asunto, para que estemos informados, que viene de lejos, es una confrontación al interior del sindicato minero. Hay dos vertientes de este sindicato que están enfrentadas, una que tiene que ver con el sindicato que impulsó la empresa, Grupo México, y el que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y desde luego la esencia de todo son los trabajadores, a ellos son los que tenemos que cuidar y proteger".

López Obrador convocó a hallar acuerdos y dejar a un lado las diferencias: "Va a llevarse a cabo el diálogo, pero existe esta circunstancia, es un problema que viene de tiempo atrás, lo ideal es que se concilie. No ha sido fácil, tan es así que el dirigente y ahora senador, Napoleón Gómez Urrutia, se tuvo que ir al exilio en Canadá. Son posturas que pueden considerarse irreconciliables, sin embargo, creo que lo mejor es el diálogo, hacer a un lado las diferencias. Buscar acuerdos y pensando siempre en los trabajadores," refirió.

Pactan INE y SSPC un plan de seguridad

López Obrador criticó que el INE no cuente con un Plan de Austeridad. FOTO: Especial

La SSPC y el Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron una agenda seguridad para las elecciones de este año informó Rosa Icela Rodríguez; ese fue el acuerdo en el encuentro que tuvieron en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la que estuvo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó.

"Fue una reunión breve. Se hizo una agenda rumbo a las elecciones de 2022, para que haya una jornada electoral en paz y tranquilidad", dijo. Este año habrá elecciones en seis estados y en algunos municipios, por lo que es necesario el acompañamiento de la seguridad pública, destacó la funcionaria federal.

Aspirantes del sindicato de Pemex hablarán en las mañaneras

Los 22 aspirantes a dirigir el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) estarán, a partir de la siguiente semana, en distintas mañaneras, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron invitados para que cada uno exponga sus razones para conseguir el votos de los trabajadores de Pemex.

Como son muchos, el mandatario propuso que en orden alfabético, de cinco en cinco, los aspirantes usen los micrófonos de la conferencia matutina para que le hablen a sus compañeros petroleros.

Lo del INE son abusos, excesos y derroche: AMLO

El presidente mostró durante la Mañanera los salarios de diversos presidentes del mundo. FOTO: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó durante su conferencia al INE, organismo que aseguró no cuenta con un Plan de Austeridad: "El gasto del INE ha ido creciendo, no hay un Plan de Austeridad; puedo asegurar que los diputados y senadores ganan menos. Un senador debe estar ganando la mitad de lo que ganaba en la anterior administración. Sin embargo, cuando se comenzó a aplicar el Plan de Austeridad hubo amparos, pero ellos con excusas comenzaron a decir que no se les podía quitar el sueldo a un trabajador," señaló el mandatario.

"Si estamos hablando de un alto funcionario público. En la Constitución solo pueden ganar más que el presidente quienes realicen labores especiales, es el caso del cuerpo diplomáticos, por ejemplo, entre otros caso, pero lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen consciencia de lo que es la austeridad", destacó AMLO.

