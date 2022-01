Twitter suspende la cuenta de Ricardo Salinas Pliego: "Pronto me tendrán de regreso", responde el empresario

La red social Twitter suspendió la cuenta del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego por "incumplir las reglas" de esa red de comunicación masiva. Fue el mismo propietario de Tv Azteca quien confirmó la información a través de una publicación en Instagram y Facebook.

El dueño de Banco Azteca y Elektra no puede tuitear aunque su cuenta no fue eliminada de la plataforma, por lo que dijo que "pronto estará de regreso" y por lo pronto continuará utilizando otras redes sociales para expresarse, pues dijo que su última publicación fue denunciada calificada como acoso selectivo.

"...denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo ????, yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta..."