Secretaría de Salud de Hidalgo estima fin de la cuarta ola de contagios hasta marzo

El titular de la Secretaría de Salud estatal (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, señaló que se estima que la cuarta ola de contagios de Covid-19 ocasionada por la variante ómicron disminuya a finales de marzo, aunque los contagios seguirán al alza al cierre de enero.

El funcionario estatal explicó que están revisando el comportamiento epidemiológico en el estado, por lo que pronosticaron que el pico de contagios podría alcanzarse a mediados de febrero y paulatinamente comenzaría a descender en las siguientes seis semanas para finalmente ser superada al concluir el primer trimestre del año.

De acuerdo con el responsable de la SSH, es necesario que para que estos pronósticos se cumplan la población en general no relaje las medidas de bioseguridad como el uso permanente de cubrebocas, así como el distanciamiento social y el lavado de manos, además de evitar aglomeraciones masivas que exponen a los demás pobladores.

Dijo que la variante ómicron sigue avanzando en la entidad, pues se han contabilizado 405 padecimientos de esta nueva cepa viral en 35 municipios, convirtiéndose en la variante con mayor presencia en el territorio estatal, superando a la Delta que provocó la tercera ola de contagios.

Asimismo, indicó que el 58 por ciento de los casos corresponden a mujeres, mientras que el 42 por ciento han sido hombres, y el rango de edad más afectado son los que tienen entre 25 y 39 años de edad, quienes se encuentran en mayor movilidad en el territorio estatal.

Además, enfatizó que más del 75 por ciento de la población total de la entidad han sido vacunada, lo que ha permitido que no se presenten tantas complicaciones entre los pacientes de Covid-19, no obstante, reiteró que no son inmunizantes totales de estos virus y disminuyen el riesgo de hospitalización para los pacientes, principalmente para los grupos más vulnerables que padecen problemas crónico degenerativos.

