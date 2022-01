Exigen periodistas de Mexicali justicia en el caso del fotoperiodista Margarito Martínez

Alrededor de 20 periodistas, fotógrafos y camarógrafos se manifestaron este mediodía en la plaza de los tres poderes del estado para exigir justicia y castigo para los responsables del crimen del fotoperiodista, Margarito Martínez Esquivel, ocurrido el 17 de enero.

Entre la sede del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los comunicadores se unieron a las voces periodísticas de Baja California que demandan a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación hasta las últimas consecuencias y la detención de los presuntos responsables del fotógrafo del semanario Zeta de Tijuana.

Christian Torres, uno de los periodistas que participaron, cuestionó la falla del Mecanismo Estatal de Protección para periodistas en Baja California, ya que Margarito Martínez previamente solicitó garantías para ejercer su trabajo y fue desoído.

“Es un mecanismo que no ha funcionado, que no ha operado en ningún momento, es obsoleto, y mientras siga a las órdenes de los mismos agresores me parece difícil que pueda caminar, debería ser un órgano autónomo”, consideró.