Alfredo Del Mazo llama a los mexiquenses a no bajar la guardia contra la Covid-19

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que el número de contagios de COVID-19 en el Estado de México ha incrementado, sin embargo, los niveles de hospitalización no han subido a la misma velocidad, resultado del avance en la vacunación que se tiene en el Estado de México, por lo que hizo un llamado a quienes no han recibido sus dosis a que se vacunen.



En este sentido, el mandatario estatal invitó a las personas que no se han vacunado a que se acerquen a los Centros Regionales de vacunación para poder realizarlo, y dio a conocer que cerca de 250 mil mexiquenses que no habían recibido sus dosis, ya lo han hecho.



“Queremos seguir invitando a la gente a que se vacune, quienes no se hayan vacunado, todavía tenemos un número de gente que no se ha vacunado, que se acerque, pusimos 11 Centros Regionales en distintas partes del Estado de México, para que quienes no se hayan aplicado la vacuna lo puedan hacer.



Informó también que el Estado de México es la entidad que más vacunas ha aplicado en el país, con más de 23.5 millones, y la cobertura de vacunación es del 89 por ciento, por arriba de la media nacional que es del 82 por ciento.



Por tal motivo, destacó la responsabilidad de las familias que se han aplicado su esquema completo de vacunación, así como el trabajo de las vacunadoras mexiquenses.



Detalló que ya se terminó con la aplicación del refuerzo de la vacuna en mayores de 60 años y se continúa con el sector salud, mientras que el 20 de enero se concluirá con el magisterio, demanda que habían pedido los maestros mexiquenses.



Asimismo, dijo, el fin de semana se concluirá con la aplicación de la vacuna para el sector de 15 a 17 años, ya que solo falta el municipio de Ecatepec, y se termina la próxima semana con los mayores de 14 años con su primera dosis, para después continuar con los mayores de 12 años.



Finalmente, Del Mazo agradeció y reconoció el trabajo realizado por el personal que conforma al sector salud, a casi dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, situación que ha sido un reto para las familias mexiquenses, pero sobre todo para quienes cuidan de la salud de la población.

