Cuarta ola imparable: Contraen COVID 218 mil 951 personas en siete días

En los últimos siete días, en México se han registrado 218 mil 951 casos positivos al virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, mientras que el Gobierno capitalino detectó en redes sociales la venta de pruebas que no están avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, ayer se rompió un nuevo récord en contagios, ya que se registraron 44 mil 293, el jueves, 43 mil 523; miércoles, 44 mil 187, martes, 33 mil 626; lunes, 11 mil 52; domingo, 11 mil 599 y el sábado 30 mil 671.

Este aumento de casos, con tres días de 40 mil o más casos, se da con la llegada de Ómicron, variante que es más contagiosa, pero de menor gravedad.

Además, en redes sociales, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), a través de la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa), identificó ocho marcas de pruebas de detección de COVID-19 que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las marcas que hasta este momento se han ubicado en Facebook son:, Realy Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab) del fabricante Hangzhou Realy Tech Co., Ltd; Kit de detección de antígenos (Antígeno/Fronto Nasal), SZYBIO Life Origin Biotech; prueba rápida de antígenos Sars-Cov-2, AMUNET; 5. SARS-COV-2 IgG/IgM rapid test, ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. (China).

También Fastep: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device, Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd; Vivadiag: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST, VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd., (China); HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST)

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd; ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN, Getein Biotech, Inc.

La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, llamó a la población a no adquirir este tipo de test.

“No tienen autorización de Cofepris, que es el elemento para tener una validación de que es una prueba es segura.

MAAZ