Rocha Moya señala a la dirigencia del SNTE 53 de no importarle los contagios de Covid-19

A los dirigentes de la Sección 53 del SNTE no les interesa la salud de los maestros, sino conservarse en el poder, señaló el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya durante el evento de inauguración de una obra, justo cuando estaba hablando precisamente de la necesidad de mantener los cuidados para evitar los contagios de covid-19.

Cuando estaba dando su discurso, para sorpresa de los presentes, el mandatario estatal Rubén Rocha Moya, repentinamente sacó a colación el tema del regreso a clases, luego de que la semana pasada se tuviera que suspender la modalidad presencial ante el incremento de casos covid en la entidad, pero cuestionó a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 53, quienes, dijo, no está preocupada realmente por la salud de los docentes sino en “hacer grilla” para conservar el poder.

Ahí los líderes de la 53, me hacen grilla y no quieren; es que andan queriendo nombrar nueva dirigencia sindical y es un pleito; que les importa un comino el covid y argumentan y dicen y todo lo demás pero lo que no quieren es que saque ventaja los opositores y que no saque ventaja fulano o mengano pero no les importa el covid ni les importa que las maestras o los maestros se contagien, están buscando mantener el poder o están luchando por ello.

Las declaraciones del gobernador Rocha Moya fueron polémicas luego de que en el mes de diciembre se suscitara una confrontación con la dirigencia sindical ya que la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, atendiendo la solicitud de la viuda de un intendente muerto por covid, se le otorgó la plaza del marido, lo que molestó a la dirigencia sindical

Posteriormente, el mismo gobernador respaldó las acciones de la funcionaria de su gobierno señalando que corresponde a la parte patronal la entrega de plazas por lo que no se daría marcha atrás en la acción asumida; además, desde mediados del año pasado, incluso antes de que Rocha Moya asumiera la titularidad del gobierno, la dirigencia sindical se ha manifestado en contra del regreso a clases argumentando el incremento de casos covid y a las inadecuadas condiciones de los planteles para ello, pero ahora, se encuentran en un proceso de renovación de la dirigencia.

mgm