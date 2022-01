Ricardo Salinas Pliego da positivo al Covid-19

Ricardo Salinas Pliego dio a conocer la mañana de este jueves que dio positivo al Covid-19; fue mediante un mensaje compartido en sus redes sociales en donde informó sobre su estado de salud y además aprovechó para invitar a las personas a no tener miedo.

"Acabó de dar positivo a Covid y me siento bien. Hay que ser valientes y entender que a Todos nos va a dar Covid... con o sin vacuna. No tengan miedo. Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener", escribió en su cuenta de Twitter.

El empresario también indicó que permanecerá vigilando su salud desde su casa hasta que su diagnóstico mejore: "Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes."

El presidente de Grupo Salinas se volvió tendencia esta semana luego de manifestar públicamente su interés por adquirir Banamex, esto luego que Citigroup anunciara que pondría a la venta su filiar Citibanamex. Fue en su cuenta de Twitter en donde el dueño de TV Azteca aseguró que siempre ha creído e invertido en México, por lo que solicitó a su equipo analizar si es viable adquirir el banco.

"Yo siempre he creído e invertido en México y los Mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir @Citibanamex y redoblar mi apuesta en México los Mexicanos y su futuro", fue el texto que el empresario publicó desde sus redes sociales.

En 2021 Ricardo Salinas Pliego se ubicó en el tercer lugar de la lista de Forbes México de las personas más ricas de México, con una fortuna estimada en 12 mil 520 millones de dólares.

