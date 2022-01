Inicia vacunación de refuerzo contra Covid-19 a personal de salud privado en CDMX

Este martes 11 de enero inició la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para miles de trabajadores de salud de instituciones privadas en la Ciudad de México, con una alta afluencia principalmente en la sede del Hospital Español en la Zona de Polanco.

En un recorrido por las inmediaciones del Hospital Español se observó una larga fila de trabajadores de la salud que trabajan en hospitales y clínicas particulares y que acudieron a recibir una dosis adicional de la vacuna AstraZeneca.

El doctor José Cevallos, del Nuevo Sanatorio Durango dijo que recibir esta nueva dosis le hace sentir más confianza y tranquilidad para llevar a cabo su labor, sin embargo, consideró que el proceso de aplicación pudo realizarse en cada hospital donde laboran, como ocurrió el año pasado.

"El hecho de que nos pongan el refuerzo está muy bien, estamos satisfechos con eso. Lo que no es la organización porque nos tienen parados aquí en la calle como si no hubiera vacunas para llevarlas al hospital", mencionó el doctor Cevallos.

Esquema completo de vacunación

Cientos de trabajadores, entre personal Médico, de enfermería, cocina, seguridad, entre otras áreas de los hospitales acuden a este hospital y se forman sobre la avenida Ejército Nacional. Algunos más llegan en autobuses proporcionados por las unidades médicas.

Silvia González, enfermera general del Hospital Ángeles Mocel, dijo que la tercera dosis "significa todo" pues ya tiene completas todas sus vacunas en el contexto actual, en el cual parte de su labor es entrar al área COVID-19 a realizar electrocardiogramas de los pacientes con esta enfermedad.

"Afortunadamente no me he infectado", añadió la enfermera González.

A diferencia de las filas del Hospital Español, en la sede de vacunación de la Sala de Armas en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca se observó una asistencia menor de trabajadores de la salud, además de que en este espacio también se recibe a personas rezagadas. Esto hace que el proceso de atención sea más rápido.

La enfermera Yanet Caballero, de 33 años acudió a la Sala de Armas y se tardó media hora en el proceso pues hay una afluencia media.

Yanet trabaja en una clínica privada pequeña donde coloca terapias intravenosas y tiene contacto directo con personas.

El refuerzo la hace sentir más protegida y segura pues aunque no trata pacientes Covid dice que "hay algunas personas que no te dicen si tienen no (síntomas o la enfermedad)"

En un recorrido por el exterior de la sala de armas se observó una afluencia media, sin filas pero no solo de personal de salud sino también de personas rezagadas, que también fueron convocadas a esta sede.

En algunos otros estados como Guanajuato ya empezó también la aplicación de refuerzo al personal privado, que en algunos casos hace un año tuvo problemas para acceder a la primera fase prioritaria de inmunización a trabajadores de la salud.

