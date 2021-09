Samuel García pide a diputados federales defender presupuesto

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García hizo un llamado a los diputados federales a que defiendan el presupuesto para el estado en el próximo presupuesto federal del año 2022, y descartó pelearse con la Federación por no incluir algunos proyectos de infraestructura que esperaban se pudieran iniciar este año.

García señaló también que por primera vez, la entidad recibió más participaciones y aportaciones, por 11 mil 91 millones adicionales a lo recibido en el 2021.

Sobre los proyectos de inversión que no se enlistaron en el Presupuesto, como la carretera Interserrana, la carretera a Colombia, y los Trenes suburbanos, García aseguró que buscará opciones para realizarlos y convocará a los diputados federales a trabajar para que se consiga el dinero.

“Para eso están los diputados federales y para eso voy a entrar en octubre, a pelear que todos los proyectos que están ahí enumerados se les asigne un recurso.

“Presupuestal, ampliación presupuestal; o desde el Fonadin, o desde Banobras, desde Nanfinsa, lo importante es que están presupuestados, si no estuvieran presupuestados no se pueden hacer”, mencionó el mandatario electo.

Sobre el mismo tema, García condenó que “cada año” se utilice la misma narrativa sobre el PEF; que se destaque únicamente los planes que no se enlistaron ni asignaron recursos.

Y descartó "pelear" con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se encuentra satisfecho con las participaciones que recibirán para el próximo año, su primero al frente del estado. Sobre todo, porque las participaciones son a libre discreción que "no lo atan".

“Quieren que me pelee con Andrés Manuel quieren ver sangre no lo van a lograr, por qué me voy a pelear si me llegaron 8 mil millones de pesos extras, somos el estado al que mejor le fue en participaciones”.

Finalmente, adelantó que próximamente se anunciarán proyectos mixtos por 57 mil millones de pesos vía Asociaciones Público Privadas (APP), concesiones, créditos y otras figuras financieras para el estado.