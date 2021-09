Querétaro en alerta ante niveles de presas; algunas rebasan 70% de su capacidad

Autoridades capitalinas de Querétaro mantienen la vigilancia sobre los cuerpos de agua que ya rebasaron el 70 por ciento de su capacidad y entregaron kits de limpieza a viviendas con afectaciones tras la lluvia del martes pasado. En toda la temporada de lluvias el municipio tiene más de 300 afectaciones en viviendas, obras públicas y vialidades.

Al presentar un informe de los daños, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, refrendó su total apoyo a la población afectada y detalló que se realizaron 80 validaciones en viviendas, de las que 21 tuvieron afectaciones y 11, que están al corriente con el pago de su predial, cuentan con seguro con la empresa HDI que ya está en proceso de evaluación y atención.

En las 21 viviendas se entregaron kits de limpieza y se valorará la posibilidad de apoyar a aquellos que no cuentan con seguro por no pagar su impuesto a tiempo. Lo más importante, dijo el alcalde de Querétaro, es garantizar la seguridad y que no haya pérdidas de vida.

“Estamos reestableciendo las condiciones de la ciudad y trabajando para que la gente afectada regrese a la normalidad lo más pronto posible. Estén seguros de que tienen todo nuestro apoyo estaremos atendiendo cualquier reporte y estamos para servirles”, subrayó Nava Guerrero

Como parte del informe, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, dio a conocer que cinco presas y dos bordos ya rebasaron el 70 por ciento de su capacidad, como las presas La Lagartija, El Cajón, El Salitre, Pasamanos y Pie de Gallo, al igual que los bordos de la Versolilla y Benito Juárez.

Estos cuerpos de agua “se encuentran vertiendo por la obra de toma, justamente para evitar que se lleguen los niveles al vertedor, la única presa que se encuentra vertiendo a través del vertedor es la presa de El Cajón y también en la zona del parque Bicentenario también ya se encuentra vertiendo de manera ordenada y sin mayor riesgo para la población”.

Los bordos Azteca, El Nabo, El Zapote y Mompaní se encuentran por debajo del 70 por ciento, pero se mantiene la vigilancia en ellos. Aunque en lo que resta de la semana hay pocas probabilidades de lluvia, se espera que la tarde del domingo se presenten lluvias de ligeras a moderadas.

A partir de las lluvias del martes, la secretaria de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Alejandra Haro de la Torre, informó que se recolectaron 73.3 toneladas de residuos de las calles y alcantarillas, se repartieron 450 costales en casas en Santa María Magdalena y hay 700 más disponibles en el vivero municipal, además se retiraron 13 árboles caídos y se atendieron 10 reportes de daños en el alumbrado público.