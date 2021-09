Prevén que Huracán Olaf impacte esta noche en Los Cabos, Baja California Sur

El huracán Olaf va a impactar esta noche o durante la madrugada del viernes en la zona de Los Cabos, Baja California Sur, advirtió la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Méndez.

En conferencia virtual, la funcionaria de la Conagua, dijo que hasta las 13:00 horas de hoy, el huracán Olaf, de categoría uno, se encontraba a 185 kilómetros del sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El ciclón provoca vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias torrenciales en Baja California Sur, además de precipitaciones en San Blas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco

“Se espera un impacto durante esta noche y la madrugada del viernes en Los Cabos, Baja California Sur”, señaló Méndez Girón.

Precisó que no se prevé que el huracán cambie de categoría en las próximas horas, por lo que tocará tierra como categoría uno.

Agregó que sí se esperan afectaciones en esta zona debido al volumen de lluvias que llegarán por el huracán Olaf y a que el sistema de drenaje no es el más apto por tratarse de una zona seca del país.

Luis Alberto Ortega, de la Comisión Nacional de Protección Civil, afirmó que en la zona sur de la Península de Yucatán, que incluye a San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz, se activó la alerta naranja, que significa peligro alto, por lo que hay que evacuar zonas de riesgo, acudir a un refugio si su vivienda no es segura y almacenar alimentos no perecederos.

En esta zona de semáforo naranja hay 490 mil 336 habitantes; en tanto, la zona centro de Baja California Sur, que incluye Puerto San Carlos y Comondú, se encuentra en semáforo amarillo de riesgo moderado y tiene 87 mil 820 habitantes.

En alerta amarilla, hay que prepararse para evacuar en caso de ser necesario, ubicar la ruta para llegar a un refugio temporal, tener a la mano artículos de emergencia, alimentos, agua y documentos importantes en bolsas de plástico.

También se mantiene comunicación con los estados de Nayarit y Sinaloa que también percibirán los efectos del huracán Olaf, pero en menor grado.

Luis Alberto Ortega mencionó que en las tres entidades donde ocurrirán los principales efectos del ciclón se tiene un monitoreo de ríos y presas y las comunidades aledañas.

Por ahora, mencionó que aunque ya se perciben lluvias en zona costeras de estos estados, no ha sido necesario proceder a evacuar habitantes y lo que se realiza en estos momentos son recorridos por zonas vulnerables.

Personal de la SEMAR indicó que se esperan olas de 4 a 5 metros, principalmente en la parte sur de la península de Baja California durante las próximas 24 horas.

Se han cerrado a la navegación las zonas de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y se espera hacer lo mismo con Loreto en próximas horas.

Después de tocar tierra esta noche o en las primeras horas de mañana, el huracán Olaf va a continuar con su trayectoria y se espera que para el sábado se desvíe o recurve hacia el océano Pacífico, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades federales.