Paquete Económico: Diputados de MC proponen crear Fondo Educativo de Emergencia

Como primera iniciativa de la bancada en la LXV Legislatura, Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso este jueves crear el Fondo Educativo de Emergencia, el cual será etiquetado con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

La iniciativa también hace énfasis en que en el presupuesto del siguiente año se garanticen fondos a las escuelas de alta marginación pertenecientes a poblaciones rurales e indígenas, así como de las personas con discapacidad.

Para ello, se propone que la asignación a dicho fondo no deberá ser “inferior a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable”, estableciéndose como un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fideicomitente en el Banco de México, el cual fungirá como institución fiduciaria.

La propuesta fue presentada este jueves en tribuna por el coordinador de ese grupo parlamentario, Jorge Álvarez Maynez, quien resaltó que el fondo es oportuno para hacer frente a la brecha de desigualdad educativa, agudizada durante la pandemia por Covid-19.

“Hay 50 mil planteles educativos que prácticamente están inservibles. Tenemos de por sí un rezago histórico en materia de educación, de baños, de instalaciones, de conectividad que le vuelve imposible estar a la vanguardia a miles de estudiantes, a millones de estudiantes”, resaltó.

Álvarez Maynez también criticó que el Paquete Económico 2022, que contiene el PEF, “es un paquete que dígase lo que se diga es de continuidad a una política conservadora, a una política que no combate la desigualdad, que no ataja la desigualdad, que no debe de haber una prioridad más importante que la que planteamos hoy en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de Educación, un fondo educativo de emergencia que atienda urgentemente a las escuelas y a los planteles educativos, particularmente, a cuáles escuelas y a cuáles planteles educativos”.

