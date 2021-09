PAN y PRI buscan crear nuevo fondo contra desastres en el Paquete Económico 2020

Las bancadas opositoras del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelantaron que exigirán que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 etiquete recursos para la creación de un nuevo fondo contra desastres naturales, similar al extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden); incluso, los panistas ya presentaron una iniciativa para que se llame Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden).

Las propuestas de los partidos se presentaron este jueves por separado, en conferencias de prensa, pero ambas coinciden en que los estados y municipios, y no solo el gobierno federal, tengan acceso a los recursos del fondo a crear “para dar respuesta inmediata” ante desastres, como actualmente padecen estados como Hidalgo.

“No puede ser que en el dinero público y en la propuesta de Presupuesto de Egresos, antes que atender posibles desastres naturales se pretenda seguir construyendo un Tren Maya, no puede ser que la prioridad presupuestal en este país sea seguir quemando combustóleo para una refinería, en lugar de tener dinero para atender a personas que se quedaron sin su casa por una inundación… no es que el proyecto de Presupuesto del presidente esté mal, pero antes hay otras prioridades”, dijo Jorge Romero, coordinador del grupo del PAN.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de este jueves, el PAN publicó una iniciativa de reforma las leyes de Protección Civil, de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para crear el Fasden, que contempla sanciones en caso de ser mal usado.

“Hay quienes piensan que el Fonden era una herramienta a la que llamaron ‘barril sin fondo’. Se trata de ponerle fondo, se trata también de que quien mal ejerza estos recursos tengan sanciones, no podemos desaparecer lo útil porque un inútil no sabe aplicarlo. Aquí van a haber sanciones claras, inhabilitación de 5 a 15 años para cualquier funcionario que malverse estos recursos y que no aplique estos recursos como se debe”, explicó el panista Elias Lixa.

Con la creación del Fasden, el PAN también propone el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.

Por su parte, la bancada del PRI llamó a los tres órdenes de gobierno a coordinarse inmediata para atender con recursos a los damnificados y reconstruir la infraestructura afectada por las inundaciones en varios estados del país, como Hidalgo, Estado de México y Veracruz.

El coordinador del grupo, Rubén Moreira, señaló que las restauraciones por las afectaciones tardarán meses, por lo que el PRI va por restituir el Fonden o crear un nuevo fondo.

“Nosotros lo que estamos pidiendo que hacia el futuro tengamos un fondo bien identificado que participen estados y municipios en el mismo, y que tenga inmediatez, es decir, que se pueda utilizar rápidamente. Vamos a insistir en eso en el tema del presupuesto y vamos a tratar con nuestra capacidad de discusión de que sea aceptado”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo