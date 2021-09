Nayarit experimenta con una app para detectar el Covid-19 por huella de tos

A partir de la necesidad de tener pruebas rápidas para detectar la Covid-19 y recuperar actividades presenciales, fue creada entre distintas instituciones universitarias y de investigación científica de Nayarit, Reino Unido y otros países, una aplicación móvil que podrá detectar a partir de las características de la tos de las personas si están contagiadas con el virus SARS-CoV-2.

El titular del Laboratorio Nacional de Investigación en Inocuidad Alimentaria (LANIIA) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) Iván Girón Pérez, explicó que este software podrá medir a partir de algoritmos matemáticos, la vibración, el tono, la intensidad y frecuencia del sonido de la tos de una persona; y hará un comparativo con grabaciones de tos originada por otro tipo de enfermedades.

Durante un año se conformó una base de datos con las grabaciones de la voz y tos de las personas que acudieron a realizarse la prueba para detectar Covid-19 en el LANIIA y se adjuntó información de los hisopos analizados, con ello se establecieron relaciones entre el sonido de la tos y la carga viral de cada uno; esto permitió definir rasgos de la tos Covid-19.

“Para usarla debes toser y grabar los sonidos en tu teléfono a través de la aplicación y en segundos se envía el archivo a una base de datos internacional y te puede decir si tu tos es sospechosa de Covid-19; entonces te recomendará hacerte una prueba laboratorial para confirmar el diagnóstico para que puedas recibir tratamiento”, dijo Girón Pérez.

Esta aplicación móvil estará disponible en las próximas semanas en las tiendas de aplicaciones de las plataformas digitales y por tratarse de un proyecto realizado entre universidades e instituciones públicas, su descarga será gratuita.

La investigación que dio pie a este proyecto de colaboración, fue publicada y titulada como: “CoughControl:Web / Mobile App for Covid-19 in Ambulatory Care for Point-of-Need Infection Identification, and Surveillance of potencially infected individuals”, y participaron para la realización de esta aplicación, el LANIIA-UAN y el CICESE UT³ por Nayarit -ambos centros Conacyt-, además de la Universidad de Essex de Reino Unido, y otras insituciones de Bolivia y México.