Morena gana Jucopo en Congreso Edomex; PRI y PAN tendrán la vicepresidencia

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, por cuarto año se la quedará Morena mediante su coordinador, Maurilio Hernández González, quien llamó a no asumir una postura revanchista, ni ejercer “antipolítica”.



A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas del Villar, reiteró que les debe tocar presidir este órgano, en algunos de los dos períodos restantes.



En sesión deliberante, Hernández González fue ungido por unanimidad de votos como titular de la Jucopo, a cuatro días de haber iniciado las actividades de la 61 Legislatura Local.



Además, el PRI y PAN se quedaron con las vicepresidencias, mediante sus coordinadores Elías Rescala Jiménez y Enrique Vargas del Villar, respectivamente. Además el PRD con Omar Ortega Álvarez como secretario.

En las vocalías Sergio García Sosa, PT; María Luisa Mendoza Mondragón, PVEM; Martín Zepeda Hernández, MC; y Rigoberto Vargas Cervantes, NAEM.



El ahora titular de la Jucopo de la 61 Legislatura, Maurilio Hernández González, invitó a las ocho fracciones parlamentarias a evitar posturas revanchistas o ejercer “antipolítica”, porque ésta última destruye y la política construye.



“Aquí venimos a hacer política, e invitamos que no caigamos en la tentación de hacer antipolítica, porque la política construye, la antipolítica, cualquiera de su manifestación destruye, y eso es un llamado respetuosos para todas y todos”, mencionó.



Apuntó que habrá acuerdos, siempre que haya respeto y reconocimiento como legisladores porque derivará en la interlocución y diálogo.



En este orden de ideas, solicitó que se tengan debates de altura o no desaprovechar estar en la más alta tribuna de la entidad.

Posturas

El coordinador del PAN, Enrique Vargas, insistió que al tocarle a Morena el primer año, los otros dos periodos le tocará al PRI y a su bancada, en este sentido llamó a tener los acuerdo en la Jucopo, de lo contrario dijo que se deberá votar en el pleno.



Cuestionó que Morena secuestró el pasado Congreso, y esto no puede pasar en cualquier parlamento del mundo. Recordó que la política se distingue por pesos y contrapesos, por lo que defenderán que todo salga bajo acuerdo o no por “contentillo”.



“Si no nos ponemos de acuerdo, es muy sencillo vayamos al pleno a voto de cada uno de los diputados y ya, como salga quien tenga mayoría”, declaró.



El PAN encabeza la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones, y adicionalmente buscará presidir comisiones como la de Seguridad y Salud, aunque Vargas del Villar adelantó que habrá acuerdo hasta la semana entrante.



La 61 Legislatura ya está integrada por 38 hombres y 37 mujeres, luego que le fue tomado protesta a Guillermo Zamacona Urquiza en lugar de María Rosa Hernández Arango, ante resolución del tribunal federal por criterio de paridad de género.



Con lo anterior las bancadas se integran de la siguiente manera: Morena con 29 escaños; PRI, 23; PAN, 11; PRD y PT, tres, cada uno; así como PVEM, MC y NAEM, dos respectivamente.