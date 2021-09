Diputados del PAN asumen lucha contra cáncer en Congreso Edomex: : Vargas del Villar

Anualmente se diagnostican 200 mil nuevos casos de cáncer y ante la escasez de medicamentos en hospitales públicos, la fracción parlamentaria del PAN mexiquense anunció que buscará incidir en que se tengan recursos a nivel estatal y exhortar al Congreso de la Unión que los garantice en 2022.



El coordinador de la bancada panista, Enrique Vargas del Villar, comprometió políticas para sumarse al combate de esta enfermedad, que ha sido una de las deficiencias del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).



Por ello, llevó a cabo una firma de Carta Compromiso a favor de #ElCáncerEnLaAgenda, que impulsa la Fundación “Cáncer Warriors”.



Tras hacer el pacto, Vargas del Villar, fustigó que la 4T no garantice el medicamento para tratar el cáncer y calificó de escenas trágicas los plantones hechos por los padres de los enfermos, lo cual no es correcto y no debe pasar, acotó.



En este orden de ideas, anunció que a través de la diputada Martha Moya Bastón presentarán un exhorto para que la Cámara de diputados federal en el próximo ejercicio fiscal contemple una partida presupuestal dirigida a niños y niñas que padecen cáncer.



“Para que vean las diputadas y los diputados federales de que es esta lucha, que puedan ser sensibles a lo que mamás, papás, niñas y niños viven todos los días, que no se cierren a un presupuesto que mande el Ejecutivo con una sola orden, que no se le mueva una coma, eso ya no puede pasar”, reclamó.



En tanto, el diputado local dijo que en la Legislatura local pretenderán incidir en que se dirijan recursos para la compra de medicinas. “Me comprometo, como coordinador, que vamos a mandar recursos para medicinas para esta gran lucha que es el cáncer”, aseveró.



Enrique Vargas del Villar lamentó que el cáncer no espera a la voluntad de los funcionarios federales para apoyar con medicamentos. Además, cuestionó que la muerte de infantes se dé por falta de tratamiento o diagnóstico tardío.



“Que es en lo que tenemos que ayudar, que haya un estudio a tiempo para que puedan salvarse y disfrutar la vida, cuenten con Acción Nacional”, mencionó.



La diputada panista, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, alertó que el problema del cáncer no es menor y retomó las estadísticas.

“Según el INEGI, entre 190 mil y 200 mil nuevos casos se diagnostican anualmente en nuestro país y para el 2025 (en cuatro años), se prevé un incremento del 50 por ciento”, declaró.



Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario del PAN anunció la donación personal de 50 mil pesos para la compra de tratamientos contra el cáncer para niños y niñas.



De acuerdo a cifras oficiales en México se estima que en menores de 18 años de edad se diagnostican cinco mil y seis casos nuevos al año y la mitad mueren.



Y el 70 por ciento de los enfermos de cáncer llegan a atenderse en una situación ya grave y ello deriva en la mayoría de los casos en pérdida de la vida.