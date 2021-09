Cuautitlán Izcalli se inunda durante la madrugada; alcalde pide calma a la población

El municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, registró una fuertes lluvias la noche de este miércoles que derivo en inundaciones durante la madrugada del jueves 9 de septiembre. Varias colonias resultaron afectadas, por lo que el alcalde Ricardo Núñez Ayala pidió a la población mantener la calma.

A través de redes sociales los vecinos de diversas zonas en la entidad dieron a conocer que sus viviendas se estaban inundando. De acuerdo con los videos que circulan en Twitter, la zona de "San Judas Tadeo" en el Centro Urbano de Cuautitlán Izcalli sufrió afectaciones.

Asimismo, se informó que colonias como Cofradía 3, Bosques 1a sección, Rinconada San Miguel, Ensueños, Francisco Villa, Ex Hacienda San Miguel, donde se reportó que no paraba de salir agua de las coladeras. Lo que los habitantes debieron salir de sus hogares, aunque hasta el momento no se han dado a conocer habilitación de albergues.

Alcalde pide calma a la población ante inundaciones

En un video publicado en la cuenta oficial de Facebook del municipio, el alcalde explicó que se estaban haciendo recorridos por las zonas más afectadas, asegurando que las inundaciones se debieron a una lluvia atípica. Además, dio a conocer que ya se estaban realizando trabajos de desazolve para bajar el nivel del agua.

Núñez Ayala también pidió a la población mantener la calma, pues aseguró que los trabajos para desazolvar las zonas afectadas se realizarían durante toda la noche. "Estamos trabajando para que el nivel del agua disminuya lo más rápido posible", informaron a través de sus redes.

El nivel que alcanzó el agua en Cuautitlán Izcalli fue de 1.70 m, y autoridades pidieron a los habitantes no hacer caso de noticias falsas, pues elementos de Protección Civil ya supervisaban la afluencia de la lluvia.