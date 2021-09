Carlos Joaquín González destaca adversidades por pandemia en su quinto informe

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rindió su quinto y penúltimo Informe de Gobierno, donde destacó las adversidades que ha enfrentado el estado con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que trajo consigo.

En la sede del Congreso de Quintana Roo, el mandatario presentó la Glosa de su informe ante los legisladores locales e invitados, en un evento reducido por las condiciones sanitarias.

Joaquín González arrancó su discurso poniendo en contexto la situación del estado y sus finanzas públicas antes de su llegada al cargo. Sin mencionar el nombre del ex gobernador Roberto Borge, hizo varias alusiones a quienes le antecedieron y “abusaron de su poder”.

“Se habían olvidado de leer y respetar nuestra Constitución”, dijo.

Hizo referencia a instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que quedó inoperante y con menos de 20 patrullas funcionales.

Afirmó que, hoy en día, se cuenta con más de 400 vehículos y cerca de dos mil cámaras de videovigilancia conectadas al Complejo de Seguridad C5.

“Estabamos consientes de que no habría un cambio consistente si permitíamos la subsistencia de ámbitos de impunidad y la violación permanente a las leyes”, sostuvo.

Entre los logros de su administración apuntó que se redujó la deuda pública de la entidad en más de tres mil millones de pesos y se reestructuró para tener mejores condiciones de pago con respecto a los intereses.

La prioridad de la inversión en su gobierno se centró en los ejes de educación, salud e infraestructura, así como en el crecimiento de los puestos de trabajo, según señaló.

No obstante, la pandemia del Covid-19 “a la mitad del camino” transformó todos los planes de crecimiento en el estado, refirió, luego del desplome de la principal actividad económica de Quintana Roo, que es el turismo.

“La pandemia llegó y no le importó nuestra economía, no le importó el turismo ni los hoteles, no discriminó clases sociales”, pronunció en su discurso.

La contingencia sanitaria obligó al estado a tomar medidas emergentes para “salvar la vida” de la población y prepararse para la reactivación económica.

Se destinaron mil millones de pesos para atender de inicio la pandemia, mismos que se invirtieron en infraestructura hospitalaria y ayuda alimentaria para la población, durante los meses de aislamiento.

La recuperación económica, que inició en junio de 2020, ha dado resultados positivos para el Estado. Carlos Joaquín afirmó que ya se está cerca de los valores que se tenían antes de la pandemia en cuanto a recuperación de empleos.

Hizo énfasis en que durante el 2020 prácticamente la entidad se quedó sin ingresos fiscales propios, lo que dificultó la operación y actuación del gobierno.

El mandatario estatal también hizo referencia en varios puntos de su discurso a que su gobierno es una “transición” en la historia política de Quintana Roo y faltará seguir “consolidando” los avances.

“En estos cinco años de gobierno trabajamos para poner orden y dar rumbo a Quintana Roo, enfrentando los desafíos institucional, social, en lo político y lo económico”, aseveró.

Entre los retos que tiene por delante Quintana Roo están salud, seguridad, continuar consolidando el liderazgo turístico, diversificar la economía, fortalecer el centro y sur del estado, generar más empleo y reducir las desigualdades.