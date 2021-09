Solicitará UdeG reunión pública con Ejecutivo Estatal para revisar reasignación de recursos

La respuesta que se integra en 15 cuartillas y que envió el Gobierno del Estado al Consejo General Universitario (CGU) respecto a la reasignación de 140 millones de pesos etiquetados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y que se usarán para terminar el Hospital Civil de Oriente, no fue satisfactoria para el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y solicitarán que se dé un espacio en donde sea el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez quien dé respuesta y determine la entrega de estos fondos de procedencia federal.



En sesión extraordinaria del CGU se expuso que esta respuesta, firmada por el titular de Hacienda estatal, Juan Partida Morales y el titular de la Consejería Jurídica, José Luis Tostado Bastida, no les resulta suficiente e incluso el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, expuso que lo mencionado sobre el uso de los recursos del Fideicomiso para Infraestructura de la Red Universitaria, podría discutirse en una reunión independiente a la cual pretende conocer el por qué no se entregarán recursos etiquetados para el Museo de Ciencias Ambientales.



Destacó que los recursos de este Fideicomiso, cuyo saldo disponible es de mil 043 millones de pesos, se destinan a la construcción de aulas, mobiliario y ampliación de la red educativa en los distintos campus de la Univeridad y que están en total disposición de detallarlo en el momento que lo determinen, e incluso a través del pleno del CGU se votó a favor de que un comité prepare la exposición al respecto.



Ante los señalamientos de que no se registraron en las plataformas oficiales los contratos correspondientes a las licitaciones de la obra del Museo, Villanueva Lomelí dijo que no tienen los accesos directos y que en ningún momento se ha llevado a cabo este paso.



También se pidió que en la nueva audiencia que se le solicitará al Ejecutivo, estén presentes medios de comunicación a fin de hacer una reunión pública.



Además, ante la falta de respuesta a la audiencia que se le solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Cabrera Jiménez, Guillermo Gómez Mata, secretario General del CGU (Consejo General Universitario) de la UdeG explicó que se le enviará de manera particular a los 38 diputados locales para exponerles lo respectivo a esta reasignación.



Sobre la recolección de firmas, como parte de una forma de mostrar la voluntad ciudadana para que se concreten ambos proyectos, la construcción del Museo de Ciencias y el Hospital Civil de Oriente denominada Vamos por los dos, se amplia a 250 mil firmas la meta, y éstas serán entregadas a la administración estatal. Hasta ahora, se han recolectado151 mil 723, rebasando la meta de 140 mil que se planteó en un inicio.

