Ordenamiento territorial y disposición de basura son prioridades en Jalisco: Enrique Alfaro

Temas en materia medio ambiental, incluido la disposición de los desechos metropolitanos, luego de que se canceló el Centro Integral de Economía Circular en Tala, y la revisión del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMeT), son las prioridades que destacó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, y que señaló se deben abordar en la Junta de Coordinación Metropolitana.



En el marco de la sesión solemne en donde se tomó la protesta al nuevo titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Metropolitana al actual presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, quien estará al frente de este organismo del periodo 8 de septiembre del 2021 al 30 de enero del 2022.



Debido a que desarrolladores inmobiliarios están preocupados por las normativas que se establecen en el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMeT) en la zonificación primaria, principalmente en Zapopan, Alfaro Ramírez expuso que es necesario que sea revisado.

"He estado recibiendo llamadas de distintos desarrolladores inmobiliarios para plantear su preocupación respecto a la zonificación primaria que está establecida en el PotMet y las implicaciones que eso tiene en términos de ordenamiento del territorio, en específico ha sido constante las peticiones en el caso de Zapopan, le expresé al Presidente Lemus hace unos días mi preocupación y le quiero expresar ante todos hoy, de que el esfuerzo que hemos realizado juntos y la tarea tan compleja que significó este ordenamiento, no podemos echarlo por la borda".

Destacó que la agenda inmobiliaria no debe quedar de lado y aunque se puede entender que existan tensiones con el sector, y que el PotMet no es un instrumento "inamomible" porque la ley establece los plazos para que se puedan hacer cambios en ese modelo hacia octubre del 2022 y que una vez que entren las nuevas administraciones municipales se pueda calendarizar la revisión y que no se aprueben planes parciales que se contravengan con el PotMet.

"Tenemos que ser cuidadosos de no ir a cometer el error de aprobar herramientas o instrumentos de planeación que contravengan lo dispuesto en el ordenamiento del territorio metropolitano porque nos ha costado tanto, que somos los principales obligados a cuidar el esfuerzo que se ha hecho de manera colectiva".

Respecto a la decisión de dónde disponer de los desechos, dijo que tendrán el apoyo del Gobierno del Estado en la decisión que se determine aunque sí les pidió celeridad en la decisión para que se concrete a dónde se llevarán los desechos metropolitanos en el corto plazo, con una estrategia que resuelva el tema en el mediano y largo plazo.