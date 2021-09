No se debe banalizar el aborto, pide Iglesia católica en San Luis Potosí

Luego de ratificar que la Iglesia Católica está a favor de la vida y en contra de la penalización de la mujer, en torno a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde despenaliza la interrupción del embarazo en cualquiera de sus fases, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera,manifestó que la principal preocupación es la banalización del aborto y que las redes de explotación sexual se aprovechen de la medida.

Dijo desconocer si los magistrados de la Suprema Corte hayan tenido contacto con mujeres que se han practicado el aborto como sí lo hacen los sacerdotes católicos que han podido comprobar que es una experiencia traumática, dolorosa y difícilmente superable a través de los años, pues la mujer siempre recordará y pensara en el hijo al que no dejó nacer, "eso es algo que ni la Suprema Corte puede quitar y ahí sí los sacerdotes les llevamos mano, porque estamos contacto con el dolor de las mujeres", subrayó.

Priego Rivera llamó a la población a no restarle importancia a un tema tan importante que divide al mundo en un debate inagotable, porque las mujeres que aborten pueden recibir daños psicológicos que, afirmó, no están previstos por los magistrados de la Suprema Corte.

El portavoz del Arzobispado potosino señaló que es falso que en México haya muchas mujeres procesadas por practicarse el aborto, pero sí es real la pérdida de valor a la vida, porque aseguró que el feto ya trae una composición genética distinta y no se trata sólo del cuerpo de la mujer, sino de un ser nuevo distinto y diferente que si lo deja vivir vivirá.

Juan Jesús Priego aseveró que es probable que las clínicas y lugares clandestinos dónde se practica el aborto a partir de la decisión deba Corte aumenten sus ingresos ya de manera abierta; sin embargo, subrayó que ahora los explotadores sexuales abusarán de las mujeres, "el arma de la que se vale el varón para explotar sexualmente con mayor finura a la mujer: E que él me obligó a abortar porque si yo no abortaba ya no podría andar con él y la que se somete el tratamiento y se pone en riesgo es la mujer", apuntó.