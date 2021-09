Más logros en salud para avanzar más rápido en la recuperación: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín expresó que los logros en el sector salud seguirán adelante, con la apertura del Hospital Oncológico como tal, la construcción del nuevo edificio del Hospital General, la recuperación del hospital comunitario de Nicolás Bravo y del comunitario de Tulum, tras ser reconvertido en hospital covid.



“Habrá una unidad de terapia intensiva en Cozumel, un hospital de la Marina en Isla Mujeres, se avanzará en la reconstrucción de algunos centros de salud y de terminará la acreditación de los que faltan” explicó el gobernador de Quintana Roo.



Durante el programa Enlace Ciudadano, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín destacó que el cuidado de la salud era un tema pendiente desde el inicio de la administración.



El titular del Ejecutivo añadió que la pandemia de covid-19 motivo un trabajo más intenso, sobre todo cuando apenas se tenían 300 camas y los números indicaban que se requerían mil 100. “Hubo que trabajar y hoy tenemos un sistema de salud de buen nivel” abundó Carlos Joaquín.



En el programa, la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, dio a conocer que hoy se tienen 207 establecimientos de salud totalmente acreditados, 92.2 más que los 113 que se tenían en 2017.



El presupuesto estatal para salud actualmente es del 60% y el federal 40%. En 2016 las cifras estaban al revés: el presupuesto estatal era del 32% y el federal el 68%.



Siempre en el rubro de la salud, el gobernador Carlos Joaquín recordó que a partir de esta semana se seguirán aplicando vacunas para cerrar esquemas de segunda aplicación en varios municipios del estado. Actualmente cerca de 500 mil personas que tienen las dos dosis.



Al dar a conocer el rankink de las 10 colonias con más casos positivos activos de covid-19, recordó que la entidad se mantiene en color naranja en el Semáforo Epidemiológico Estatal, por lo que exhortó a no bajar los brazos y continuar con la estricta aplicación de los hábitos.



“La pandemia no ha acabado y lo importante es el cuidado de la salud. Vienen las fiestas patrias y lo recomendable es no relajar medidas para no retroceder en las tasas de contagios que van bien en la zona norte conel 0.86% y con el 1.03 en la región sur” expresó Carlos Joaquín.



El ranking del 29 de agosto al 4 de septiembre pasados es el siguiente:



1. Adolfo López Mateos, Chetumal, 13 casos

2. Caribe, Chetumal, 13 casos

3. Proterritorio, Chetumal, 12 casos

4. Centro, Tulum, 12 casos

5. Ejidal, Playa del Carmen, 11 casos

6. Las Américas III, Chetumal, 11 casos

7. Del Bosque, Chetumal, 10 casos

8. Jardines, Chetumal, 10 casos

9. Villas del Mar, Cancún, 10 casos

10. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Chetumal, 9 casos