El temporal ha beneficiado presas en Jalisco

El abasto de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara está garantizado y los niveles de la Presa Calderón van en aumento gracias a las lluvias del presente temporal.



Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, informó que hasta el reporte de ayer, subió 34 centímetros más y el acumulado es de 8.47 metros y se tiene un volumen del 84 por ciento colocando a la presa en 61 por ciento, lo cual implica que se tenga el agua suficiente de fortalecimiento de articulación del sistema Calderón – El Salto, si es que continúa lloviendo como hasta ahora.



Desde el pasado 6 de agosto se extraé lo mínimo de la Presa Calderón, es decir, 600 litros por segundo para cubrir el abasto de agua potable que hizo padecer a los habitantes de más de cien colonias de Zapopan y Guadalajara debido a que en el 2020 esta presa no pudo contener el agua suficiente durante el temporal y en el estiaje del 2021, afectó este abasto.



Ante esta circunstancia, se construyó el Acuaférico y una vez que se inició con la obtención de líquido de esta presa, la principal fuente de abasto metropolitano, se calibra conforme el gasto en las colonias y previniendo escenarios similares para el 2022.



Durante las reuniones que sostuvieron con el Ejecutivo Federal, en la agenda se planteó el abasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara y de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alfaro Ramírez ha informado que hay un presupuesto estimado de mil 200 millones de pesos para el 2022 para regular y calibrar los niveles en las presas que se tienen en el territorio para poder distribuir el líquido que en ellas se almacena.



Por lo pronto, los niveles de las presas en la entidad reportan volúmenes suficientes en donde incluso algunas se han tenido que abrir compuertas para desfogar el líquido, y de seguir de esta forma, augura que la entidad no padecerá de nueva cuenta como en el estiaje del 2021, que incluso implicó la solicitud de sequí extrema a la Federación, y que por cierto, no fue respondida.



En otro tema, sobre la cuantificación de daños por el temporal, aún se cuantifican las afectaciones recientes en Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, además de los 350 millones de pesos que se contemplan en los 18 municipios que ya formalizaron su declaratoria de emergencia ante la Secretaría de Gobernación (Segob).

alg