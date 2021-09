Ante adeudos a maestros de Michoacán, gobernador insiste en responsabilizar al gobierno federal

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, envió un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quién le solicitó "no castigar a Michoacán" y ayudar a los maestros a los que el gobierno estatal adeuda dos quincenas salariales.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal reconoció que López Obrador ha sido uno de los líderes nacionales y presidentes de México más "querido" y " más "votado" por los michoacanos.

Aseguró también, que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán han sido sus aliados, por lo que llamó al presidente a no dejarlos solos ante la falta de pagos, pese a que el adeudo surgió desde el gobierno del estado.

"Michoacán necesita de su apoyo para pagarle a las maestras y los maestros michoacanos, lo quieren mucho presidente, son sus aliados históricos e incluso durante su administración usted se ha venido reuniendo mensualmente con la CNTE, a la que pertenece la inmensa mayoría de las maestras y los maestros.

Ellas y ellos han confiado mucho en su proyecto y lo han acompañado por muchos años, pero ahora necesitan de su ayuda inmediata para cobrar su salario", externó Aureoles.

El gobernador michoacano insistió en que, a pesar del compromiso del presidente López Obrador respecto a federalizar la nómina magisterial, esto no se concretó, por lo que ahora pide al mandatario federal que "no castigue" a los niños y maestros de Michoacán y cumpla el acuerdo.

"Este no es un asunto personal, olvídese de mí, olvídese de Silvano, yo en poco más de 20 días habré concluido mi responsabilidad al frente del gobierno de Michoacán, pero le pido que piense en las niñas y en los niños, en las maestras y los maestros que necesitan llevar el dinero a sus casas, ellos son el sustento de sus familias y no aguantan un día más sin su sueldo", mencionó.

En ese contexto, Silvano Aureoles consideró que las diferencias políticas entre él y el presidente López Obrador son el trasfondo del conflicto magisterial que hoy mantiene a 28 mil docentes sin pago de sueldos.

"Podemos tener visiones distintas de las cosas y creo que eso incluso esa sea la razón por la que usted nunca me quiso recibir durante su administración y los años que todavía me quedaban a mí... sin embargo no puede ser la razón para perjudicar o castigar a cientos de familias de maestras y maestros que hoy la están pasando muy mal por no poder cobrar su salario", acusó.

Finalmente, Silvano Aureoles reiteró que la falta de pagos al magisterio es un problema histórico y estructural que no surgió durante su mandato, por lo que se deslindó de la complejidad y dijo, solo el gobierno federal podrá resolverlo.