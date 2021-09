Presidente municipal de Ecatepec pide a ciudadanos no salir de sus casas, lluvias continuarán

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 6 de septiembre, generaron graves afectaciones en el municipio de Ecatepec, dejando esta zona del Estado de México en total desastre y cobrando la vida de al menos dos personas.

En entrevista con Blanca Becerril en El Heraldo Media Group el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, detalló la situación que atraviesa el municipio luego de estas intensas precipitaciones que dejaron considerables inundaciones en al menos 19 colonias de esta entidad.

El mandatario municipal calificó como una “apaleada” las afectaciones que dejaron las lluvias de este lunes, misma que fue atípica y no se esperaba en tan grande cantidad, pues en los últimos días había llovido una cantidad de entre 4 y 6 centímetros, mientras que este lunes el registró llegó a los 24 centímetros, siendo casi seis veces más agua que en los últimos días.

Sobre los apoyos que han recibido luego de las fuertes inundaciones que convirtieron prácticamente en ríos las calles de este municipio, el presidente municipal, aseguró que los tres órdenes de gobierno así como Protección Civil Nacional y del Estado de México, así como bomberos, se encuentran apoyando en la limpieza de las calles y atendiendo a los afectados.

Asimismo señaló que se han trasladado a alrededor de 7 mil 500 personas que estaban varadas en diferentes zonas del municipio. Fernando Vilchis también señaló que la zona centro de San Cristóbal es una de las más afectadas.

Explicó también que al llover sobre la sierra de Guadalupe todo se vino en cascada, y eso generó que el agua tomara fuerza arrastrando con autos y bardas a su paso.

Lluvias continuarán este martes

Debido a que el pronóstico meteorológico apunta a que este día continuará lloviendo, por lo que pidió a la población esperar en sus casas y no salir a las calles ante el riesgo que existe, luego de lo vivido la tarde de ayer en el municipio, pues de hacerlo estarían poniendo en riesgo su vida.

Sobre la situación en las que se encuentra el sistema de drenajes de Ecatepec, el presidente municipal reconoció el colapso del sistema por falta de mantenimiento, por lo que en algunos casos se deberá redoblar la atención en estos puntos.

Finalmente recomendó a la población estar atentos a los reportes del Meteorológico Nacional, pues no se sabe si se volverán a repetir las lluvias, por lo que pidió a los ciudadanos guardar sus vehículos, no salir si no es necesario.