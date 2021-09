"No pidas disculpas, retírate del Senado": Fernández Noroña tunde a Lilly Téllez por el escándalo PAN - Vox

Luego del escándalo que se hizo por la reunión y la firma de una carta contra el comunismo entre senadores del PAN con Santiago Abascal, líder del partido español Vox, considerado como de ultraderecha, la legisladora Lilly Téllez aseguró haber cometido un error y subió dos fotos a Twitter, una con AMLO y otra con Santiago Abascal, “dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa”, escribió. Pero otro legislador le recriminó sus actitudes.

Se trata de Gerardo Fernández Noroña, legislador del Partido del Trabajo (PT), quien le contestó: No pidas disculpas, retírate del escaño en el Senado, pues claramente admites que fue un error ser candidata del movimiento”, en alusión a que Téllez consiguió su senaduría al estar afiliada a Morena, partido con el que militó entre 2018 y 2020. Por su parte, aunque Noroña no es militante del partido en el poder, simpatiza mucho con su ideología.

¿Por qué se causó la polémica del PAN?

En un principio, Lilly Téllex rechazó tener alguna alianza con la asociación política española y comentó que: “Firmé la carta Madrid porque es un contrapeso al Foro de Sao Paulo. Fue a título personal; no tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia”.

El 2 de septiembre, la bancada del PAN en el Senado le dio la bienvenida a Santiago Abascal, para firmar la Carta de Madrid, que propone frenar el avance del comunismo en España y América Latina, que “supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”. Sin embargo, hoy los panistas se contradijeron en sus dichos, ya que pese a usar canales oficiales, sostuvieron que todo fue a título personal.

Pero no todos los panistas participaron, la senadora Xóchitl Gálvez fue una de las que no acudieron a la cita y en su cuenta de Twitter escribió: “Yo con Vox… ni a la esquina”. También, la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, lamentó que el dirigente de Vox fuera recibido en el Senado de la República. Un ícono del partido, el ex presidente Felipe Calderón, también criticó la acción.

msb