AMLO manda mensaje a la nación: No hay daños graves por el sismo de 7.1 grados en Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que en Acapulco, Guerrero no existen daños de mayores, así como en otros estados como Puebla, Morelos y CDMX.

Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores, piedras, caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México .

Acotó que el General Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, ha hecho una revisión en todas las zonas militares.

"Ese es el reporte que se tiene, no hay daños graves", dijo.

Señaló además que se comunicó con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como con el gobernadores de Oaxaca, Guerrero y Puebla y "es el mismo reporte".

"Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vida humanas, es lo que puedo informarles", finalizó.

dhfm