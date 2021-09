Reasignación de recursos al Hospital Civil de Oriente no vulnera la autonomía Universitaria, ni es ilegal

La reasignación de 140 millones de pesos para la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá no vulnera la autonomía de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ni tampoco es ilegal, señala la carta respuesta que dio el Gobierno de Jalisco a la casa de estudios.

Además, en el documento entregado por los titulares de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, Juan Partida Morales, y de la Consejería Jurídica, José Luis Tostado Bastida, el Gobierno del Estado sugirió, de forma respetuosa, a la casa de estudios que dentro de su propio presupuesto existen disponibles mil 200 millones de pesos para la continuación de las obras del Museo de Ciencias Ambientales.

Respecto a las afirmaciones realizadas por la Comisión de la UdeG sobre que el ajuste presupuestal violenta la autonomía universitaria, que no se encuentra ajustado a la normatividad y que los recursos presupuestales ya habían sido comprometidos, el Poder Ejecutivo afirma los siguiente:

En la respuesta de se dio a la UdeG se reiteró que el Gobierno de Jalisco no violentó la autonomía universitaria al hacer la reasignación de recursos al proyecto del Hospital Civil de Oriente (HCO), ya que existe un resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que las facultades de la UdeG no son absolutas y que los recursos públicos que recibe la casa de estudios son aplicables a la Ley del Presupuesto, a los Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública y al Decreto del Presupuesto de Egresos vigente que establece que las previsiones presupuestarias estarán sujetas a la obtención de los ingresos y a la disponibilidad financiera, por lo que están sujetas a variaciones.

"Bajo esta lógica, en tanto que la Universidad no recibió el recurso presupuestado, no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma, y por tanto no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria".

Tampoco es ilegal la reasignación de recursos, dado que la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece como atribuciones del Gobernador del Estado administrar la hacienda y las finanzas públicas, así como aplicar el objeto de la Ley del Presupuesto respecto a regular los principios de equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria, y regular las acciones relativas a la programación financiera, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia, transparencia y evaluación del desempeño del gasto público estatal, mientras que la casa de estudios, como ente público obligado, tiene que cumplir esta ley.

Asimismo, los artículos Quinto y Octavo transitorios del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el 2021 disponen la autorización al titular del Poder Ejecutivo de realizar las adecuaciones programáticas presupuestales en la Administración Pública Central o Paraestatal, así como realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atención, prevención y contención de la pandemia por Covid-19, por lo tanto, la carta reitera que dicha reasignación no es ilegal.

Es decir, los recursos presupuestados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, hasta la fecha de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda, no se encontraban comprometidos en los términos que la ley señala por lo que se ejerció la facultad de contención de saldos disponibles por subejercicio que establece el artículo 14 de los Lineamientos presupuestales para la Administración Pública y de acuerdo con la petición de los diputados se destinó a la construcción del HCO.

“La Universidad de Guadalajara no culminó en tiempo y forma los procesos específicos necesarios para registrar el compromiso de la suficiencia presupuestal ante la Secretaría de la Hacienda Pública, por lo que no existieron compromisos formales que vincularan el ejercicio del gasto público de la partida ‘4156 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para Inversión Pública (Centro Cultural Universitario)’. En consecuencia resultó jurídicamente viable utilizar las disponibilidades financieras no comprometidas a efecto de reorientarlas y destinarlas para la atención de un proyecto prioritario”, expone la carta.