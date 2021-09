“Ni hay ninguna alianza con Vox”, asegura Xóchitl Gálvez

En entrevista con Carlos Zúñiga para el programa Cámara de Origen, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del Partido Acción Nacional, habla sobre la polémica con VOX en el blanquiazul.

Gálvez aseguró que el coordinador de la bancada de senadores del PAN, Julen Rementería, nunca dijo que la carta sería con la organización ultraderechista española VOX.

“De entrada la carta me pareció medio absurda, yo no la firmé. Cuando hablaba de combatir el comunismo, me parece que las ideologías se han desdibujado, realmente lo que debemos buscar es cómo reducir la brecha de desigualada”, insistió.

Aunque aseguró que es falso que se trate de imponer una agenda de derecha sobre las votaciones que han tenido.

Y ante las duras críticas que ha recibido su bancada por la relación con el partido español, Gálvez dijo que no hay que olvidar que el Presidente tuvo reuniones con el PES y que incluso en el equipo de Morena se encuentra Manuel Espino.

“A ver, el Presidente se juntó con el PES, que no manche. El Presidente tiene a Manuel Espino ahí metido con él, el Presidente 'madrea' migrantes en la frontera sur como cualquier gobierno autoritario de derecha, esos son hechos y no palabras”, arremetió.

Asimismo, aseguró que los errores los comete cualquier persona y añadió que Andrés Manuel se encuentra feliz hablando sobe el tema para no hablar sobre los verdaderos problemas.

“La culpa la tenemos nosotros por ‘tarugos’, por ponernos de ‘pechito’, pero bueno ya asumimos las consecuencias”.

Insistió que Acción Nacional no tiene ninguna alianza con VOX.

Escucha la entrevista completa aquí:

alg