Geólogo de la UASLP pide a la población no alarmarse por sismo recientes

Luego de hacer un llamado a la población para que no se alarme con la colmena de temblores que se registraron en los límites de San Luis Potosí con Guanajuato, el director del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Rubén Alfonso López Doncel aseveró que es la actividad telúrica es normal y no es una actividad extraordinaria, pues ha estado sucediendo desde hace tiempo en esa zona y no está asociada a la zona sísmica del Cinturón de Fuego.

En conferencia de prensa junto con el rector de la UASLP, Javier Zermeño Guerra, el académico de la Facultad de Ingeniería dijo que la actividad sísmica en la región es somera en cuanto a la profundidad que no pasa los 5 kilómetros y atribuyó la actividad a que hay un graben (trinchera o fosa tectónica) cuyo agrietamiento en dos fallas geológicas una hacia la Sierra de San Miguelito y la otra al Parque Nacional Gogorrón que llega hasta la zona de El Cubilete, en Guanajuato.

“Este graben está activo, sigue moviéndose y libera presión, es normal, con seguridad continuarán los sismos, nada de alarmas, no va a salir un volcán o una cosa de estas”, expresó.

Rubén Alfonso López Doncel consideró que la actividad sísmica en la zona y previó que quizá llegue a presentarse un temblor con intensidad de 5 grados en la escala de Richter; añadió que la sobre explotación de los mantos acuíferos en la zona de Villa de Reyes, sobre todo, puede ser un factor para que se registren movimientos de tierra, pero señaló que lo más probable es que los temblores de

este fin de semana se deban al movimiento tectónico.

“No hay motivo de alarma, la tierra es dinámica y nadie puede asegurar, pero todo indica que son unos temblores normales, no puede pasar más porque simplemente es liberación de presión, por decirlo de algún modo se está acomodando todo”, apuntó.

SSB