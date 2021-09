En Quéretaro, hombre arriesga su vida para salvar a dos perritos atrapados en un río | VIDEO

Las intensas lluvias no han dejado de afectar a la República Mexicana, provocando inundaciones, caídas de árboles y cortes de luz. En Quéretaro, los diluvios ocasionaron que dos perritos quedaran atrapados en un río. Afortunadamente, un hombre apareció para rescatarlos.

El hecho ocurrió en el Río Tolimán. El sujeto identificado como Jesús de Santiago compartió en su cuenta de Facebook el momento exacto en el que atraviesa un par de tuberías, llega a los lomitos y los carga, corriendo el riesgo de ser arrastrado por la corriente.

Te recomendamos: "¡Socorro, socorro!": Los DESGARRADORES gritos de un joven al ver cómo una lluvia torrencial derriba su casa | VIDEO

"¡No sé qué me dio al ver a esos pobres perritos ahí! No me importa las criticas destructivas... ¡se hace lo que se puede!", escribió el individuo en la red social, cuyo video cuenta con más de 25 mil reproducciones, supera las mil reacciones y tiene cientos de comentarios.