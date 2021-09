Contención de migrantes se tienen que hacer con el uso mínimo de la fuerza: Eunice Rendón

Luego de que elemento de la Guardia Nacional y el Instituto de Migración impidieran el paso de una caravana migrante en el municipio de Huixtla, Chiapas, Eunice Rendón señaló que es un tema muy complejo, ya que como se ha visto no solamente en estos dispositivos de contención, sino también como se ha visto en marchas y otros contingentes, dio la importancia de ser ese muro de Estados Unidos se tiene que hacer esto con el uso mínimo de la fuerza.

"Contención de migrantes requiere de elementos con un alta especialización porque necesitan preparación psicológica y física", dijo Rendón.

Al respecto. señaló que también necesitan habilidades de diálogo, negociación, empatía, de poder responder de manera adecuada y pacífica ante golpes e insultos, y aprender técnicas para sujetar e inmovilizar a personas sin provocarles ningún daño. Además, señaló que se deben formar a los efectivos respecto a las sanciones que pueden enfrentar de no actuar conforme a los protocolos.

Por ello, la experta en seguridad y migración señaló que se observa una Guardia Nacional que cumple con las órdenes de contención y no una orden de maltrato; sin embargo, esta orden se vuelve compleja por muchas situaciones que suceden en el camino.

Señaló que los agentes migratorios no son propiamente policías en la que sorprende su participación en estas agresiones y diálogos, como lo sucedido en el que fueron suspendidos, por lo que el problema está en el que la contención puede ser una estrategia de politica migratoria, en la que tendría que ir de la mano de una respuesta más integral.

No se respetan las leyes del uso de la fuerza

Dijo además, que la propia Comisión Nacinoal de Derechos Humanos la lanzó de manera muy tardía sacó un comunicado donde menciona algunas medidas cautelares y estas medidas hacen el llamado a una politica integral para que estén otro actores de la politica mexicana que estén presentes en estos dispositivos que está teniendo a Guardia Nacional y el Instituto de Migración donde haya también salud, y acceso a doctores u otro tipo de servicios y que no se reduce a esta contención

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez a través del Heraldo Media Group, la experta en seguridad afirmó que la brutalidad policial y el abuso de autoridad no es nuevo en México y se ha presentado en detenciones de presuntos infractores de la ley, en manifestaciones, y por ellos se expidieron algunas leyes que no se están cumplendo com la Ley del uso de la fuerza que recientemente se expidió y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros. Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

