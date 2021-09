Cachitos tienen poca demanda; se ha vendido solo el 10%

Las ventas de los cachitos de la Lotería Nacional para el Sorteo Especial 248, del 15 de septiembre, no despuntan.

Billeteros coinciden en que, en promedio, han vendido 10 por ciento de los boletos para la rifa que tiene entre los premios un palco en el Estadio Azteca y un departamento en Acapulco, Guerrero.

Consideraron que la gente ha mostrado más interés en el palco que en el avión presidencial.

José Luis Cuevas, quien tiene su punto de venta en avenida Juárez, comentó que espera que, al igual que el año pasado, la gente realice la compra de los huerfanitos, previo al sorteo del 15 de septiembre.

“Lo que pasa es que la gente lo deja hasta el último. Para el avión (presidencial), el último día hasta colas había, y a mí se me agotaron ese día, y entonces los mandaba a la Lotería”, dijo.

Marta Súcar, quien tiene su establecimiento frente a las oficinas de la Lotería Nacional, señaló que el boleto de la rifa 2021, se está vendiendo, aunque no como se esperaba. No obstante, considera que en los próximos días esto puede mejorar.

La mujer indicó que la venta de los boletos de lotería, en general, están bajas y las personas quieren, más que propiedades, dinero.

“La gente prefiere dinero, esta puede que no sea la excepción. No lo sabremos hasta el cierre, hasta el conteo, ahí es donde se va a ver si efectivamente funcionó o no funcionó”, dijo.

Recordó que, en esta ocasión, cada billete tiene un número específico, por lo que en una serie, quien participa, tiene 20 oportunidades para ganar.

En el caso del palco del Estadio Azteca, el propietario del billete ganador podrá usarlo durante 44 años.

La posesión durante este periodo incluye el pago del mantenimiento por 10 años, tiene capacidad para 20 personas, cuenta con cuatro lugares de estacionamiento, así como su propio sanitario y cocineta.

También se van a rifar ocho casas habitación, seis departamentos, cinco terrenos y un rancho.

Para el gran Sorteo Especial 248 se emitieron dos millones de cachitos y no contará con reintegros.

El ganador tendrá 60 días para reclamar su premio. El remanente de la venta será destinado a programas de asistencia pública, en beneficio de las comunidades más pobres del país.

dza